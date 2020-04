Še več omejitev priseljevanja v ZDA

Tiskovna konferenca ameriškega predsednika Donalda Trumpa o zdravstveni krizi zaradi novega koronavirusa Foto Reuters

»Kaj hudiča lahko izgubite?«

Za demokrate, med njimi tudi za kongresnika Hakeema Jeffriesa (v ozadju), je Trump največji sovražnik tujcev. Foto Alex Wong Afp

New York – Svetovalec demokratskih predsednikovje rad govoril, da nobena dobra kriza ne sme biti neizkoriščena. Po prepričanju političnih nasprotnikov je republikanski predsednik ZDA z izvršnim ukazom o prekinitvi priseljevanja izkoristil zdravstveno krizo zaradi covida-19.je dejal, da hoče zavarovati ameriške delavce pred izgubo dela in vse druge pred morilsko boleznijo.Bela hiša je za 60 dni ustavila izdajo vizumov, razen tistih za zdravstvene delavce in druge nujne službe za spopad z novim koronavirusom, za zakonce in mladoletne otroke ameriških državljanov in nekatere druge. Predsednik je poudaril, da ne bodo prizadeti kmetje, ki se v naslanjajo predvsem na sezonsko delovno silo, poznavalci pa verjamejo, da hoče med drugim ustaviti »verižno migracijo« družinskih članov prosilcev za vizum. Ti ne bodo neposredno prizadeti, če so že v ZDA.Trump je lani odločno ustavil množične ilegalne prestope meje z Mehiko in bo morda pozneje podaljšal ali spremenil izvršni zakon. Verjame, da bodo tako zavarovali zdravje, delovna mesta in plače Američanov. Že prej rekordni brezposelnosti zaradi divjanja novega koronavirusa so minuli teden dodali 4,4 milijona iskalcev zaposlitve in največja gospodarska sila na svetu je v minulih petih tednih izgubila 26 milijonov delovnih mest.Ukrep ima tudi socialno noto, saj so v Beli hiši poudarili škodo, ki jo je naval tuje delovne sile doslej povzročil afriškim Američanom in drugim manjšinam, zlasti tistim brez visokošolske izobrazbe. Trump si že ves čas predsedovanja prizadeva za naklonjenost temnopoltih državljanov, ki v veliki večini tradicionalno volijo demokrate. »Kaj hudiča lahko izgubite?« jih je prosil za podporo med zadnjo predvolilno kampanjo. »Živite v revščini, vaše šole so slabe, nimate službe, 58 odstotkov vaših mladih pa je brezposelnih.«Z nižanjem davkov, odstranjevanjem nepotrebnih regulacij in drugimi ukrepi je republikanski predsednik v prvih treh letih vladavine res dosegel solidno rast gospodarstva in zaposlovanja ter z njo pomagal tudi zapostavljenim manjšinam, ki jih zaradi prejšnjih zdravstvenih težav tudi morilski virus prizadeva veliko bolj kot druge. Afriški in južnoameriški Američani so Trumpa doslej kljub temu večinoma zavračali, demokratski politiki pa se bojijo še večjega odstopanja od tradicionalne ameriške politike odprtih vrat.Pravosodna ministrica zvezne države New Yorkje videla predsednikov ukaz kot antitezo vsemu ameriškemu in napovedala ukrepanje. Priseljenci po njenem delujejo na frontni črti krize in s tem pomagajo gospodarstvu. Predsednikovi zagovorniki so jo spomnili, da bo priseljevanje za nujna delovna mesta ostalo, sploh pa je Trump na zadnjih volitvah zmagal prav zaradi soglasja večine prebivalstva z njegovo diagnozo gospodarskih in drugih težav ZDA.Visoko na njegovem programu so bile in so še zahteve za ustavitev nezakonitega priseljevanja in vračanje industrijskih delovnih mest, četudi za ceno kazenskih carin na uvožene izdelke drugih držav. Pri novih omejitvah republikanski prvak računa vsaj na privržence poraženega demokratskega predsedniškega kandidata, ki je zaradi skrbi za ameriške delavce prav tako nasprotoval »poroznim mejam« ZDA.