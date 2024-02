Še višja ameriška cena za »pasjega sina« Putina

Ruski predsednik Vladimir Putin bo plačal še višjo ceno za vojno v Ukrajini in smrt opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, je povedal ameriški predsednik Joe Biden in naznanil nove, še ostrejše sankcije proti Rusiji. Med petsto ukrepi so na novi ameriški tarči voditelji sibirskega kazenskega taborišča, v katerem je umrl Navalni, ter osebnosti iz ruskega finančnega sektorja, vojaške industrije in drugih področij. V Washingtonu so naznanili tudi nove izvozne omejitve za ruski energetski sektor in druge.

»To bo zagotovilo, da bo Putin plačal še večjo ceno za agresijo v tujini in zatiranje doma,« je ocenil Joe Biden. Demokratski predsednik se je v Kaliforniji srečal z vdovo Julijo Navalno in hčerko Dašo, Putina pa je že prej ozmerjal za pasjega sina.»Aleksejeva dediščina poguma bo živela naprej z Julijo in Dašo ter neštetimi ljudmi po vsej Rusiji, ki se bojujejo za demokracijo in človekove pravice.«

Ukrajinski vojaki na fronti. Foto Stringer Reuters

Ob drugi obletnici vojne v Ukrajini v New Yorku zasedata generalna skupščina in varnostni svet Združenih narodov, ki se ju udeležuje tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. »V idealnih okoliščinah bi bila naš cilj resolucija varnostnega sveta,« je ob prihodu v New York slovenskim dopisnikom ocenila rusko zavračanje rešitev v najvišjem varnostnem organu svetovne organizacije.

»Ta hip pa imamo v varnostnem svetu stalno članico, ki ne spoštuje ustanovne listine, ki ne spoštuje mednarodnega prava in svojih obveznosti, tako da zaradi veta, zaradi razdeljenosti tu ne moremo hitro napredovati. Upam, da bodo okoliščine kdaj drugačne.«