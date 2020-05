FOTO:Še vedno sluga naroda

Priljubljenost vodje po ozemlju največje (zgolj) evropske države je od lanskega decembra do letošnjega aprila zdrsnila s 74 na 44 odstotkov. Ljudje so razočarani tudi zaradi njegovih dveh neizpolnjenih oziroma prepočasi izpolnjenih obljub o zaustavit­vi prelivanja krvi v Donbasu in ­obračunu s korupcijo.»Lahko bi bilo še slabše. Zelenski je prišel na položaj nepripravljen in se moral soočiti z neizmernimi izzivi,« je pred dnevi za ameriški državni Radio Svoboda povedal glavni urednik novičarskega spletišča Ukraine World Volodimir Jermolenko. Res ni imel političnih izkušenj ta zdaj 42-letni uspešni ustvarjalec ...