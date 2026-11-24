Baltska regija postaja novo žarišče vojne med Rusijo in Ukrajino. Ukrajinski brezpilotniki so v mednarodnih vodah napadli rusko vojaško tovorno ladjo na poti iz Sankt Peterburga v Kaliningrad, o napadu z droni pa so prvič poročali tudi iz te ruske eksklave. V Moskvi so Estonijo obtožili nevarnih dejanj, ki po njihovem mnenju mejijo na odkrito vojno proti Rusiji, medtem ko je Finska napovedala postavitev protitankovskih ovir vzdolž meje z vzhodno sosedo. V Berlinu so ob stopnjevanju napetosti posvarili, da se vojna ne sme razširiti na Baltsko morje.