Se zaključuje obdobje urugvajske leve koalicije?

Morebitna tranzicija bo mirna

V Urugvaju danes poteka drugi krog predsedniških volitev. Čeprav je oktobra največ glasov zbral predsedniški kandidat vladajoče leve koalicije Daniel Marínez , bo danes predvidoma slavil konservativecČe se bodo napovedi uresničile in bo Lacalle Pou (Nacionalna stranka) zbral največ glasov od 2,7 milijonov volilnih upravičencev, bo konservativna struja oblast v državi prevzela po petnajstih letih vladavine leve koalicije Razširjena fronta (Frente Amplio). V primeru, da njen kandidat zbere največ glasov, Nacionalna stranka ne bo mogla vladati brez koalicijskih partneric zaradi visoke razdrobljenosti urugvajskega parlamenta.Tuji mediji kot razlog za zmanjšano zaupanje urugvajskih volivcev v levo koalicijo navajajo porast nasilja v državi in brezposelnosti (trenutno je 9,5-odstotna). Po besedah politologautegne biti padec podpore Razširjeni fronti tudi posledica volilne kampanje, v času katere se je Martínez večinoma pojavljal sam, brez koalicijskih kolegov, navaja argentinski Infobae.Dosedanji urugvajski predsednikje, tako Infobae, pripravljen na morebitno tranzicijo oblasti. Vásquez je Urugvaj vodil med letoma 2005 in 2010 ter 2015 in 2020; decembra se bo udeležil inauguracije novoizvoljenega peronisitičnega predsednika v Argentini Alberta Fernándeza.