FOTO:Sedem demokratskih kandidatov nad drug drugega in predsednika Trumpa

New York – V »masakru petkove noči« po oprostitvi v senatu je ameriški predsednik Donald Trump odpustil sodelavca sveta za nacionalno varnostin veleposlanika pri Evropski uniji, ki sta ga napadala med preiskavo.Najvidnejši demokratski kandidati za izzivalca spornega republikanca so to obsodili, nekdanji podpredsednik, senatorka iz Massachusettsa, njena kolegica iz Minnesote, poslovnežin milijarderpa so se lotili tudi zmagovalcev demokratskih volilnih zborov v Iowi nekdanjega župana South Bendain senatorja iz VermontaKomaj 38-letnemu Buttigiegu, ki ima skupaj s 78-letnim Sandersom po Iowi velike možnosti tudi v New Hampshireu, je Klobucharjeva očitala poziranje v slogu »kul« novinca, medtem ko so morali senatorji med demokratskimi predsedniškimi kandidati sedeti na procesu. In tudi sicer imajo že zdaj novinca v Beli hiši, pa naj si pogledajo, kam jih je to pripeljalo. »Nekaj izkušenj ni slaba stvar,« je napadala senatorka slovenskih korenin, ki rada poudarja nadstrankarsko zakonodajo z njenim podpisom ter volilne zmage v bolj republikanskih okrajih.Bolj tradicionalni udeleženci osme demokratske predsedniške debate le nekaj dni pred izbiranjem v New Hampshireu so skočili tudi po »demokratičnemu socialistu« Bernieju Sandersu, ki tudi v tej zvezni državi pričakuje dobre rezultate. Nekdanji podpredsednik Biden je z napadi na predlog širitve zdravstvenega zavarovanja za starejše na vse Američane in druge radikalne ukrepe reševal svoj sloves najmočnejšega sredinskega kandidata, ki ga je s komaj četrtim mestom močno prizadela Iowa. »Koliko bo to stalo, Bernie?« je spomnil na slabe izkušnje Vermonta z velikimi stroški za podobne programe.Biden se mora zagovarjati zaradi sina Hunterja, ki je v času očetovega vpliva na ameriško politiko do Ukrajine sedel v upravnem odboru tamkajšnjega proizvajalca zemeljskega plina Burisma Holdings. Finančno ministrstvo je republikanskim senatorjem, ki to preiskujejo, predalo vrsto dokumentov o delovanju Hunterja Bidna v tej državi, demokratski kolegi pa so nekdanjemu podpredsedniku vsaj pri tem stali ob strani. Na drugih področjih so se tudi njega lotili brez milosti.Nekaj manj napadalna je bila tokrat senatorka Warrenova, ki s komaj tretjim mestom v Iowi ni dosegla želenega cilja, udeleženci televizijskega soočenja v Manchestru, New Hampshire, pa se pripravljajo tudi na aktivnejši vstop nekdanjega newyorškega župana in milijarderjav predvolilno tekmo. Ta v Iowi in New Hampshireu ni aktivno nastopal, s svojimi neomejenimi sredstvi se raje pripravlja na boj v drugih zveznih državah.