Sedem let po velikonočnih napadih na Šrilanki obsodili 15 vpletenih

Sodišče na Šrilanki je sedem let in pol po grozljivih velikonočnih bombnih napadih, v katerih je umrlo kar 279 ljudi, vsakemu od 15 moških, obtoženih neposredne vpletenosti, izreklo po več kot 200 let zapora, poročajo tuje tiskovne agencije. Devet drugih obtoženih je bilo oproščenih, je povzel STA.

Tričlanski senat je za 14 obtoženih ugotovil, da so krivi vseh očitanih obtožb, med njimi umorov, teroristične zarote, spodbujanja napadalcev ter posedovanja strelnega orožja in eksploziva. Medtem je bil 15. obtoženi spoznan za krivega le nekaterih obtožb, a je bil kljub temu tako kot ostali obsojen na najmanj 220 let zapora. Poleg zaporne kazni je sodišče odredilo zaplembo njihovega premoženja in drugih sredstev.

Obsodili so 15 osumljenih. FOTO: Lahiru Harshana/Reuters

Šrilanko je 21. aprila 2019 pretresla serija samomorilskih napadov islamskih skrajnežev v cerkvah in hotelih, v katerih je bilo ubitih 279 ljudi, najmanj 500 je bilo ranjenih (podatki se po različnih virih sicer zelo trazlikujejo). Skoraj istočasno so med velikonočno mašo v katoliških cerkvah v prestolnici Kolombo, Negombu blizu nje in Batticaloi na vzhodu države odjeknile tri eksplozije. Eksplodiralo je tudi v treh luksuznih hotelih v Kolombu.

Nekaj ur kasneje sta v južnem in severnem predmestju prestolnice sledili še dve eksploziji. Preiskava je pokazala, da je bilo vseh osem napadalcev pripadnikov šrilanške džihadistične skupine. Med ubitimi je bilo tudi 45 tujcev.

Domneve o povezavah z nekdanjim predsednikom

Šrilanške oblasti so obtožnice proti 25 osumljencem vložile leta 2021. Odkar je bila konec leta 2024 izvoljena nova vlada, so se obnovile preiskave domnev, da so odgovorni za napade povezani z nekdanjim predsednikom Gotabajo Rajapakso in njegovo vplivno družino, je poročal Guardian. Preiskovalci so med drugim domnevali, da so bili napadi del zarote za ustvarjanje varnostne grožnje, ki bi povzročila kaos in pomagala Rajapaksi, nekdanjemu načelniku obrambnega ministrstva, priti na oblast.

V napadih je umrlo več kot 200 ljudi, na stotine je bilo ranjenih. FOTO: Afp

Rajapaksa je bil za predsednika izvoljen le nekaj mesecev po napadu, na podlagi kampanje, ki ga je prikazovala kot močnega voditelja in borca proti terorizmu.

Parlamentarni odbor je ugotovil, da policijski in obveščevalni uradniki niso ukrepali glede ponavljajočih se obveščevalnih opozoril o napadih. Julija sta bila nekdanji načelnik policije in nekdanji visoki uradnik obrambnega ministrstva obsojena na smrt, kerse nista pravočasno odzvala na opozorila tujih obveščevalnih služb.

V začetku letošnjega leta je policija aretirala tudi Suresha Salleyja, nekdanjega načelnika obveščevalne službe in upokojenega generalmajorja vojske, češ da je bil o napadih seznanjen in je pred bombnimi napadi sodeloval z islamističnimi skrajneži. Še vedno je v priporu, vendar obtožbe zanika.

Državno obrambno ministrstvo in družina Rajapaksa sta zanikala kakršno koli vpletenost v napade.