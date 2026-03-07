Sedem mrtvih v ruskem napadu na Harkov, med žrtvami dva otroka

V ruskem napadu na drugo največje ukrajinsko mesto Harkov je umrlo sedem ljudi, približno deset jih je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Med žrtvami napada z balistično raketo, ki je zadela stanovanjsko poslopje, sta tudi dva otroka. Medtem je kijevski župan Vitalij Kličko pozval ljudi, naj se zatečejo v zaklonišča.

Guverner harkovske regije Oleg Sinjehubov je danes na družbenem omrežju Telegram sporočil, da je napad z balistično raketo zahteval najmanj sedem življenj.

Reševalci so v zgodnjih jutranjih urah smrtne žrtve potegnili iz ruševin petnadstropne stavbe, ki je bila tarča ruskega napada. Fotografije napada prikazujejo, kako je razneslo velik del konstrukcije stanovanjske stavbe.

Ukrajinske oblasti medtem opozarjajo pred zračnimi napadi v drugih ukrajinskih regijah, vključno s prestolnico Kijev in Odeso na jugu države. Iz Kijeva sicer ne poročajo o smrtnih žrtvah.