Sedemnajstletnik v imenu arijske rase načrtoval pokol na šoli

V Italiji odmeva aretacija mladoletnika, ki je načrtoval pokol na šoli. Gre za 17-letnika iz Pescare, ki živi v Perugii. Kot poroča novinarska agencija Ansa, je osumljen tudi drugih dejavnosti, ne le načrtovanja pokola. Očitajo mu tudi kazniva dejanja propagande in spodbujanja h kriminalu iz rasnih, etničnih in verskih razlogov ter posedovanje gradiva z namenom terorizma.

Sodeč po preiskavi naj bi se mladoletnik ukvarjal z izdelavo orožja in kemičnih naprav. Spremljal je eno izmed skupin na telegramu, ki propagira nadvlado arijske rase. V preiskavi, ki jo je vodilo tožilstvo za mladoletne v L'Aquili in ki je privedla do odredbe o priporu mladoletnika, so ugotovili, da je 17-letnik iskal priročnike in informacije za izdelavo vojaških naprav in strelnega orožja.

»Satanova mati«

Med zaseženim gradivom so tudi dokumenti s tehničnimi navodili o nevarnih kemičnih in bakterioloških snoveh ter priročniki za sabotažo ključnih javnih storitev. Mladoletnik je poleg tega iskal informacije o izdelavi orožja s 3D-tiskom in o pripravi TATP (acetonovega peroksida), snovi, ki je znana po enostavnosti sinteze in so jo uporabili že v napadih v Bruslju in Parizu. Imenujejo jo »Satanova mati«, še piše Ansa.

Mladoletnik sicer menda obiskuje srednjo šolo v središču zgornje doline Tibere v Umbriji. Obiskoval jo je menda šele kratek čas, morda od tega leta. V skupini na telegramu, ki ji je pripadal, so slavili tudi storilce t. i. množičnih streljanj, kot sta Brenton Tarrant, avtor napada na mošeji v Christchurchu, in Anders Behring Breivik, odgovoren za napade v Oslu in na otoku Utøya leta 2011. Povzdigovali so jih v »svetnike« za spodbujanje posnemanja.

V preiskavi so ugotovili izrecen namen izvedbe šolskega pokola po vzoru Columbine High School leta 1999 v ameriški zvezni državi Kolorado, v katerem je umrlo 14 učencev. Preiskavo so razširili na še sedem drugih mladih. Vse preiskujejo zaradi propagande in spodbujanja h kriminalu iz rasnih, etničnih in verskih razlogov.

Minister za izobraževanje in zasluge Giuseppe Valditara se je na aretacijo odzval z besedami, da »moramo vprašanje družbenih omrežij obravnavati z veliko pozornostjo, verjetno tudi v sodelovanju z velikimi podjetji in upravljavci teh omrežij, da skupaj najdemo rešitve, saj ne gre le za prepoved za mladoletnike«. Glede omejitev uporabe družbenih omrežij meni, da je predlog zakona, o katerem razpravlja parlament, zelo uravnotežen. Uvaja prepoved do 14. leta starosti. »To je tema, ki se je moramo lotiti z veliko nujnostjo in odgovornostjo.«