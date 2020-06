Sedmerica, osmerica, deseterica ali enajsterica?

V Moskvi so zadržani do predloga­ ameriškega predsed­nika Donalda Trumpa, da bi se ­morala k sedmerici najrazvitejših držav vrniti Rusija, zraven pa bi morali povabiti še Avstralijo, ­Indijo in Južno Korejo. Kanada in Velika Britanija temu predlogu odkrito nasprotujeta.Tako kot organizatorjem številnih drugih prireditev po svetu je tudi Trumpu pandemija povzročila težave pri pripravi vrha skupine držav G7, ki ga je trenutno predsedujoča skupini ZDA sprva načrtovala v Camp Davidu. Prejšnji teden so iz Bele hiše sporočili, da je prestav­ljen na konec junija v Washington, a so iz Berlina konec tedna dobili sporočilo, da ...