Šef vodenja s terorjem gre v zapor

Skozi vrata ali – skozi okno

Lombard je obup zaposlenih opisal kot »samomorilsko kaprico«. FOTO: Charles Platiau/Reuters

Primeri 39 zaposlenih

, nekdanjemu prvemu možu France Télécom (zdaj Orange), je francosko sodišče prisodilo štiri mesece zaporne kazni in 15.000 evrov denarne zaradi psihičnega nadlegovanja zaposlenih, zaradi česar jih je po poročanju AFP 35 storilo samomor.France Télécom je bil javno podjetje, leta 2004 so ga privatizirali. Sledilo je prestrukturiranje z načrti za odpuščanje in prekvalifikacijo več deset tisoč zaposlenih. Teh so se jih vodilni v podjetju poskušali znebiti tudi z ustvarjanjem tako nevzdržnih razmer, da bi odšli prostovoljno.Lombard je bil na čelu France Télécom med letoma 2005 in 2010, vrsta samomorov pa se je zgodila v letih 2008 in 2009. Leto zatem je odstopil. Poleg njega sta na zatožno klop sedla nekdanji drugi mož podjetjain nekdanji vodja kadrovskih zadevter še štirje sodelavci; denarna kazen skupaj znaša 75.000 in jo mora poravnati Orange.Lombard je vse obtožbe zanikal, pa čeprav je sodelavcem v upravi leta 2006 dejal, da bo dosegel, da bodo delavci odšli, bodisi skozi okno bodisi skozi vrata. V zagovoru je dejal: »Transformacije, ki jih je morala izvesti družba, niso bile prijetne. Tako pač je in glede tega nisem mogel storiti ničesar.«V preiskavi so preiskovalci posebej izpostavili primere 39 zaposlenih; 19 jih je storilo samomor, 12 je to poskušalo, osem pa jih je trpelo za akutno depresijo ali so bili zaradi nje bolniško odsotni.Da so bila dejanja posledica nevzdržnih razmer na delovnem mestu, je v poslovilnem pismu razkril 51-letni tehnik iz Marseilla, ki se je ubil julija 2009. V njem je šefe obtožil vodenja s terorjem. Dva meseca pozneje je 32-letnica pred očmi sodelavcev skočila skozi okno pariške pisarne. Ena od zaposlenih v Metzu pa si je poskušala vzeti življenje, ko je izvedela, da jo bodo še tretjič tisto leto premestili.Lombardov odvetnik je sodbo označil kot politično motivirano in napovedal pritožbo.