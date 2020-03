Šefi evra postavljajo obrambo pred koranavirusom

Pomoč podjetjem in delavcem



Veliko prožnosti

Bruselj – Finančni ministri območja z evrom so pregledali sveženj sprejetih ukrepov v državah članicah in na ravni EU za bitko proti gospodarskim in finančnim posledicam koronavirusa.»V naših današnjih zavezah se zrcali naša odločenost, narediti vse, kar je treba, in še več, da povrnemo zaupanje in podpremo hitro okrevanje,« je povedal vodja skupine z evrom, portugalski finančni ministerPripravljeni fiskalni ukrepi za podporo gospodarstvu so ocenah evropske komisije vredni okoli enega odstotka BDP. Poleg tega delujejo avtomatični stabilizatorji, kot je pomoč brezposelnim, ki se sprožijo ob takšnih gospodarskih gibanjih.Zagotovljena je bila likvidnost v višini deset odstotkov BDP, predvsem v obliki jamstvenih shem in odložitve plačil davkov. Številke bi po oceni skupine z evrom lahko bile še višje.Temeljni scenariji evropske komisije je, da se bo BDP v območju z evrom in vsej EU letos znižal za okoli odstotek.Skladno s skupno izjavo skupine z evrom se bodo države odločale za ukrepe, kot so takojšnji fiskalni izdatki za omejitev in obravnavo bolezni. Viri naj bi bili zagotovljeni zdravstvenemu sektorju in civilni zaščiti.Podjetjem v hudih, tudi likvidnostih težavah je mogoče pomagati z davčnimi ukrepi, jamstvi za posojila, pomočjo za izvoz. V ospredju naj bi bila mala podjetja, hudo prizadete regije in sektorji, vključno s turizmom in transportom.Pomoč naj bi bila zagotovljena delavcem, da bi se izognili izgubam pri zaposlenosti in prihodkih, vključno s pomočjo za delo za krajši čas ali odlogom plačila dohodnine.Na ravni EU je evropska komisija že tako predstavila pobudo za naložbe v višini 37 milijard evrov. Različne modeli pomoči za podjetja, kot so posojila, so v pripravi še v okviru Evropske investicijske banke.Predvidena je večja prožnosti pri spoštovanju proračunskih pravil EU. Tako avtomatičen padec prihodkov in rast nadomestil za brezposelnost, ki izhajata ustavljanja gospodarske dejavnosti, ne bosta vplivala na skladnost s pravili.Enako velja za proračunski učinek fiskalnih ukrepov, namenjenih bitki s posledicami kriza. Uporabljena naj bi bila tudi prožnost v okviru sistema državnih pomoči prizadetim podjetjem.Glede tega, ali bi v bitko s posledicami koronavirusa morali vključiti evropski krizni sklad ESM, ki je nastal med evrsko krizo, je bila vodja skupine Centeno zadržan.