Droni, sejalci panike na nebu nad Belgijo

Dogajanje na nebu nad Belgijo je v zadnjem tednu povzročalo vse več resnih skrbi. Zaradi dronov so ustavljali promet na letališčih, vključno z največjim v Zaventemu blizu glavnega mesta. V zračnem prostoru je vladal kaos, morali so odpovedovati lete. Droni so preletavali tudi vojaško letalsko bazo Kleine-Brogel blizu meje z Nizozemsko, kjer imajo ZDA shranjen del svojega jedrskega arzenala.

V javnosti so se spraševali, zakaj je na muhi prav Belgija. Najbolj razširjena teorija je bila, da je v ozadju hibridno delovanje Rusije. Takšne razlage so iz varnostno-obveščevalnih krogov prišle v belgijske medije. Potrjevale so jih ugotovitve, da so drone opazili na strateških točkah, na območjih, kot so vojaška oporišča, letališča in industrijski objekti. Leteli so tudi v formacijah, česar menda ne bi mogel izpeljati amater.