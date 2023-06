Sejem idej o prihodnosti medijev

V nadaljevanju preberite:

Mednarodni inštitut za tisk je letošnji letni kongres organiziral v dunajski muzejski četrti (MuseumsQuartier, s kratico MQ). Uredniki in novinarji z vseh celin so se ukvarjali z grožnjo, da bi novičarski mediji postali muzejski eksponat.

Na dunajskem bolšjem sejmu je vladala babilonska zmešnjava jezikov. Germanski dialekti so se prepletali s slovanskimi, srednja Azija se je prepletala s Turčijo. Običajna ropotija. Gramofonske plošče in cunje, nakit in knjige, stari zemljevidi in okovje, ure in očala, razglednice in notni zapisi. Fotografije, grafike, olja, akvareli, oglasna tabla za pnevmatike, tabla z imenom ulice. Trgovec iz srednje Azije je v neugledni škatli ponujal papir, star slabo stoletje. Paket časopisov Das Interesante blatt (Zanimivi list), letnik 1938. Med starim papirjem je bil zgodovinski zaklad, pričevanje časnika, bogato opremljenega z odličnimi fotografijami, o času, ko je Avstrija izgubila samostojnost. Postala je del Hitlerjevega rajha. Na naslovnicah časopisa, katerega korenine segajo v leto 1882, čase habsburške monarhije, so se bohotile podobe Avstrijca, ki je postal nemški führer.

Naslovnica časopisa ni puščala dvomov. Novega vladarja je dunajski ilustrirani tednik ob koncu zime in na začetku pomladi leta 1938, pičli dve desetletji po razpadu avstro-ogrskega imperija, sprejel z neprikrito naklonjenostjo.

Zgodovina je sama po sebi polna čudaštev. Časopisne naslovnice so glasne priče njenih paradoksov.