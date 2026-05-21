Sekretar za vse Marco Rubio, sila v ozadju Donroejeve doktrine

Bo Kuba naslednja v vrsti vojaških posredovanj ameriškega predsednika Donalda Trumpa v tujini? »Ne bo eskalacije, ne mislim, da je potrebna,« je v sredo povedal zavojevalec Venezuele in napadalec Irana. »Poglejte, Kuba razpada, je zmešnjava, res so izgubili nadzor nad njo.« Njegovo skrivno orožje je za zdaj državni sekretar kubanskih korenin Marco Rubio, ki naj bi bil v stikih z vnukom kubanskega diktatorja Raúlom Guillermom Rodríguezom Castrom.

Zunanjega ministra, predsednikovega svetovalca za nacionalno varnost, administratorja agencije za mednarodni razvoj USAID, vrhovnega arhivista in občasno tiskovnega predstavnika Bele hiše v Washingtonu imenujejo sekretar za vse. Položaj Marca Rubia v Trumpovi administraciji je tako izjemen, da je moral nedavno javno poudariti podporo podpredsedniku J. D. Vanceu na prihodnjih predsedniških volitvah in s tem utišati ugibanja o lastni kandidaturi. »Mali Marco«, kot se je iz tekmeca v predvolilni kampanji leta 2016 norčeval Trump, naj bi očetu politike Najprej Amerika prinesel tako zaželen nadzor nad zahodno poloblo.