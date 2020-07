FOTO:Kakšen bo postpademični jutri?

Ta članek pišem na otoku Braču. Včeraj zvečer sem se sprehajala po Bolu in se ustavila pred restavracijo ob obali. V soboto, torej tik pred koncem junija, ob pol devetih zvečer ni bilo v restavraciji niti enega samega gosta.Pred vhodom je stala tabla z jedilnikom in cenami. Solata s piščancem na žaru – 75 kun (10 evrov): lignji na žaru z zelenjavo – 80 kun; solata iz hobotnice – 85 kun.Vse do konca večerje sem bila edina gostja na terasi s kakšnimi dvajsetimi mizami. Cene se, čeprav je vse prazno, v primerjavi z lanskim letom niso spremenile niti za cent. In čeprav je lastnik odkrito govoril o tem, da ga skrbi letošnja ...