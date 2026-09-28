Nemški populisti: v Magdeburgu tiho zaživel »inštitut za remigracijo«

V Magdeburgu je tiho zaživel »inštitut za remigracijo«, ki ga je odprl avstrijski skrajni desničar Martin Sellner, človek, čigar ideje so se v Nemčiji že znašle v središču razprav o ustavnosti. Pomembnost dogajanja presega lokalni okvir, saj AfD v Saški-Anhaltu s 43,8 odstotka glasov in 39 od 83 sedežev prvič realno stoji pred možnostjo, da s pomočjo petih poslancev BSW sestavi deželno vlado.

Njeni morebitni kadri bi tako dobili v roke tudi program Sellnerjevih »prvih sto dni«, ki med drugim predvideva deželni urad za remigracijo in pregled naturalizacij.