Ubit ruski karikaturist, ki se je lotil Putina

Ruski umetnik in karikaturist, znan po satiričnem upodabljanju ruskega predsednika Vladimirja Putina, je bil ustreljen in ubit na vzhodu Poljske.

»Poteka preiskava umora 44-letnega državljana Ruske federacije v medijih znanega kot Semjon Skrepecki,« je novinarjem povedal predstavnik tožilstva v Lublinu Marcin Kozak. V zvezi z umorom so aretirali dva državljana Belorusije, je dodal.

Prijeli so ju v bližini beloruskega konzulata v Biali Podlaski na vzhodu Poljske, kjer je prišlo do umora. Po navedbah poljskih oblasti je bil Skrepecki – njegovo pravo ime je Robert Kuzovkov – v ponedeljek zjutraj trikrat ustreljen z ročnim strelnim orožjem, storilec pa še ni bil identificiran.

Ko je umetnik padel na tla, se mu je storilec približal in iz neposredne bližine izstrelil še dva strela. Za zdaj zoper pridržana Belorusa še niso bili vloženi obtožni predlogi, je povedal Kozak in dodal, da ostajata na razpolago tožilstvu in policiji.

Skrepecki je bil znan po včasih provokativnih karikaturah, uperjenih proti vidnim ruskim političnim osebnostim – od Putina in sovjetskega voditelja Josifa Stalina do opozicijskega politika Alekseja Navalnega in čečenskega voditelja Ramzana Kadirova.

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Eno njegovih najbolj znanih del je reinterpretacija klasične pravoslavne ikone, na kateri Stalin namesto Božje matere, ki v naročju drži dete Jezusa, pestuje Putina. Skrepecki se je leta 2021 preselil na Poljsko, saj je dejal, da se boji političnega preganjanja v Rusiji. V izgnanstvu se je udeleževal dogodkov ruske opozicije, pri čemer je obenem odkrito kritiziral tudi samo opozicijo.

Obdukcija bo v sredo.