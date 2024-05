Senat v Arizoni izglasoval razveljavitev zakona proti splavu iz leta 1864

Senat ameriške zvezne države Arizona je v sredo izglasoval razveljavitev zakona o prepovedi splava iz leta 1864. Zakon je postal aktualen po tem, ko ga je vrhovno sodišče te ameriške zvezne države v začetku minulega meseca potrdilo kot veljavnega, poročajo tuje tiskovne agencije.

Razveljavitev zakona iz leta 1864 mora podpisati še demokratska guvernerka Arizone Katie Hobbs, vendar to velja za formalnost, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Guvernerka je namreč že pred tem pozvala k glasovanju za razveljavitev zakona.

Predlog za razveljavitev zakona je predstavniški dom kongresa te zvezne države potrdil minuli teden.

Pred tem je sicer že dvakrat poskušal razveljaviti zakon, a sta oba poskusa spodletela zaradi nasprotovanja desnega krila republikancev, ki imajo večino v obeh domovih kongresa v Arizoni. Tretji poskus je uspel, ker so se trije republikanci pri glasovanju pridružili demokratom.

Podobno se je sredo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ponovilo v senatu, ko sta se demokratom pridružila dva republikanca, s katerima so skupno imeli 16 glasov, ki so jih potrebovali za razveljavitev zakona.

Zvezno vrhovno sodišče ZDA je leta 2022 ukinilo pravico do splava po vsem ozemlju ZDA in odločanje o tem prepustilo posameznim državam. Nekatere so nato oživile stare zakone, sprejete pred uzakonitvijo pravice do splava na zvezni ravni.

Arizona je denimo popolno prepoved splava - razen v primeru ogroženosti življenja nosečnice - sprejela leta 1864, še preden je sploh postala zvezna država in preden so ženske v ZDA dobile volilno pravico. Zakon je določal, da je opravljanje splava kaznivo dejanje, in ni predvideval nobenih izjem v primeru posilstva ali incesta. Vrhovno sodišče ga je v začetku minulega meseca razglasilo za veljavnega.

Vprašanje splava bo aktualno tudi na novembrskih predsedniških volitvah, ko bodo na glasovnicah v številnih državah tudi referendumi o splavu. Gre za zmagovito temo za demokratske kandidate, ki tako kot večina prebivalcev ZDA podpirajo pravico do splava.