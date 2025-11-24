Senator pozval vojake, naj ne ubogajo nelegalnih ukazov, grozi mu smrtna kazen

Pentagon je sprožil preiskavo demokratskega senatorja iz Arizone Marka Kellyja, ki je prejšnji teden skupaj z nekaterimi kolegi in kolegicami javno pozval vojake, naj ne upoštevajo nezakonitih ukazov. Predsednik ZDA Donald Trump je to označil za pozivanje k uporu in zagrozil s smrtno kaznijo.

Kelly je upokojen častnik ameriške mornarice in astronavt. V skladu z vojaškim zakonikom ga lahko ponovno vpokličejo za potrebe sojenja. Poleg Kellyja so poziv vojakom objavili še demokratska senatorka Elissa Slotkin ter člani predstavniškega doma Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio in Chrissy Houlahan.

Pentagon je v izjavi sporočil, da vse pripadnike vojske opozarja, da imajo v skladu vojaškim zakonikom zakonsko obveznost, da upoštevajo zakonite ukaze. »Osebna prepričanja pripadnika vojske ne upravičujejo,« izjavo Pentagona navaja CNN.

Vendar pa ameriški pravni strokovnjaki od prejšnjega tedna naprej trdijo, da poslanci niso storili ničesar nezakonitega, saj vojaški zakonik sam pravi, da lahko vojaki zavrnejo nezakonite ukaze. Senatorja in kongresniki zatorej niso pozivali k uporu, kot je to trdil Trump, ampak le izpostavljali zakon, poroča NBC.

»Video, ki ga je posnelo šest upornikov, je podel, nepremišljen in lažen. Spodbujanje naših vojakov, naj ignorirajo ukaze svojih poveljnikov, spodkopava vse vidike dobrega reda in discipline. Njihovo neumno govorjenje seje dvom in zmedo, kar naše vojake samo spravlja v nevarnost,« je na omrežju X objavil minister za obrambo Pete Hegseth.