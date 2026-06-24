Senatorji Trumpu otežili delo, a obljubil, da ga bo »tako ali drugače opravil«

Po predstavniškem domu v začetku meseca je v torek še ameriški senat glasoval za prekinitev vojaške kampanje ZDA proti Iranu - za je glasovalo 50 senatorjev, od tega štirje republikanci, proti pa 48. Gre za simboličen ukrep, saj resolucija nima zakonske veljave, vojna pa je trenutno ustavljena. Po mnenju predsednika ZDA je odločitev brez pomena.

Tako senat kot predstavniški dom sta se zdaj izrekla proti vojni, ki se je z ameriško-izraelskimi napadi na Iran začela konec februarja. Enak ukrep je bil v predstavniškem domu z 215 glasovi proti 208 sprejet v začetku junija in kongres je predsedniku Donaldu Trumpu dal simbolično vedeti, da vojne ne podpira.

Resolucija od predsednika zahteva, da umakne vojaške sile od spopada z Iranom, kar je sicer že storil, saj po nedavnem podpisu memoranduma o soglasju trenutno med stranema potekajo pogajanja o mirovnem sporazumu.

Demokratom so se pri glasovanju za resolucijo pridružili republikanci Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski in Bill Cassidy, s Trumpom pa je ponovno glasoval demokrat John Fetterman.

To je bilo že deseto senatno glasovanje o vojnih pooblastilih glede Irana in prvo, ki je bilo uspešno.

Tako senat kot predstavniški dom sta se zdaj izrekla proti vojni. FOTO: Aaron Schwartz/Reuters

Demokratski senator Tim Kaine je po poročanju CNN dejal, da je sprejetje resolucije o vojnih pooblastilih nujno tudi sedaj, ko so ZDA dosegle sporazum z Iranom in so sredi pogajanj. »Mislim, da je zdaj pravi čas za glasovanje, da rečemo - če smo res v obdobju, ko morda vlada nekaj stabilnosti, ne smemo dopustiti, da se vojna spet začne brez vključitve kongresa,« je dejal.

Ameriški predsednik Donald Trump je izglasovano resolucijo v torek že kritiziral. »Torej imam Iran na kolenih, je na tem, da pade (...) In ameriški senat se odloči, da izvede slabo tempirano in nesmiselno glasovanje o zakonu o vojnih pooblastilih,« je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

»Ti senatorji so pravkar otežili moje delo, a ga bom tako ali drugače opravil, ker ga vedno opravim,« je dodal.