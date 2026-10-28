Zloglasnega Teda Bundyja po 52 letih povezali z umorom najstnice

Oblasti v ameriški zvezni državi Utah so s pomočjo napredne tehnologije DNK povezale zloglasnega serijskega morilca Teda Bundyja z umorom 17-letnega dekleta, katerega truplo so pred 52 leti našli lovci.

Melisso Ann Smith, hčerko lokalnega policijskega načelnika, so našli 27. oktobra 1974; na truplu so bili vidni znaki posilstva in mučenja. Že aprila letos pa so pristojni v Utahu potrdili še ena izmed Bundyjevih žrtev, in sicer najstnico Lauro Ann Aime. Dokazi, zbrani v tem primeru, so nato pomagali pri razjasnitvi primera Smithove.

Melissa Ann Smith, »najnovejša« žrtev zloglasnega ameriškega serijskega morilca Teda Bundyja. FOTO: Utah Department of Public Safety

Preden so ga leta 1989 usmrtili, je Bundy priznal umor še dveh najstnic v Utahu. Povezujejo ga z vsaj 30 umori po vsem ozemlju ZDA.

Spomladi so pristojni v Utahu potrdili še eno izmed Bundyjevih žrtev, in sicer 17-letno Lauro Ann Aime (na arhivski fotografiji). FOTO: družinski arhiv/Mount Pleasant Pyramid/Wikimedia Commons, javna domena

Na torkovi novinarski konferenci je policijski narednik Mike Reynolds iz okrožja Utah povedal, da v tej zvezni državi preiskujejo še več primerov, povezanih z Bundyjem. »Naj z vsakim razrešenim primerom dokončno izbrišemo spomin nanj,« je dejal. Šerifinja okrožja Salt Lake Rosie Rivera je dodala, da bi moral biti ta primer za druge žrtve v nerešenih zadevah znak, da še vedno obstaja upanje. »Forenzika se vsak dan spreminja, zato imamo možnost, da se k tem primerom znova in znova vračamo,« je dejala.

Pohvalila je tudi preiskovalce, ker so tako dolgo hranili dokaze iz tega primera, ter poudarila, da to »dokazuje, kako pomembno je ohraniti dokaze, tudi če minejo desetletja«.

Ted Bundy leta 1977. FOTO: neznani avtor/FBI/Wikimedia Commons, javna domena

Aprila je direktor urada za forenzične storitve v Utahu za časopis Salt Lake Tribune izjavil, da je v tej zvezni državi 444 nerešenih primerov smrti, med katerimi je 258 umorov.

Ted Bundy sodi med najbolj zloglasne ameriške serijske morilce; svoj krvavi pohod je začel z napadi na žrtve na območju pacifiškega severozahoda ZDA.

Pogosto je pristopal k ženskam na javnih mestih, si s šarmom ali zaigrano poškodbo pridobil njihovo zaupanje, nato pa jih zvabil na osamljene kraje in umoril.

Prvič so ga aretirali leta 1975 zaradi ugrabitve ženske, za kar je bil obsojen na 15 let zapora. Toda leta 1977 je pobegnil, tako da je skočil skozi okno zaporniške knjižnice. Po osmih dneh so ga znova ujeli, a je spet pobegnil in nadaljeval z ubijanjem, dokler ga leta 1978 končno niso prijeli.