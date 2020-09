Šest mesecev pandemije: konca še ne bo kmalu

Ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 11. marca razglasila pandemijo covida-19, je bilo na vseh celinah okuženih 120.000 ljudi, od teh je 4200 podleglo bolezni. Največ smrtnih primerov je bilo takrat v Wuhanu, glavnem mestu kitajske pokrajine Hubei, od koder se je verjetno tri mesece pred tem začel širiti koronavirus. Ko se je generalni direktor WHO Tedros Ghebreyesus šest mesecev pozneje prek videokonference oglasil medijem, ni imel veliko dobrih novic. »Najbolj me skrbi … pomanjkanje solidarnosti,« je dejal. »Ko ni solidarnosti, ko smo razdeljeni, je to za virus izvrstna priložnost – zato se še naprej širi.«V ...