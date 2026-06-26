Šest milijard evrov iz EU za ukrajinske brezpilotnike

V času, ko se več kot štiri leta po začetku invazije vse bolj kažejo težave ruskega vojaškega stroja, je Evropska unija po več zapletih Ukrajini vendarle začela zagotavljati finančno podporo v okviru 90-milijardnega svežnja za letos in prihodnje leto. Prvo izplačilo v višini 3,2 milijarde evrov, namenjeno financiranju države.

EU se bo za financiranje Ukrajine zadolžila na kapitalskih trgih. Kritje bo zagotavljal proračun EU. Letne obresti bodo po ocenah znašale od tri do štiri milijarde evrov. Češka, Madžarska in Slovaška ne sodelujejo v mehanizmu in ne nosijo bremen. Ukrajina naj bi posojilo EU odplačala šele, ko bo prejela reparacije.