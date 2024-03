Šesterico pogrešanih v trčenju ladje v baltimorski most razglasili za mrtve

Poveljnik državne policije Marylanda polkovnik Roland Butler mlajši je sinoči obvestil medije, da se je operacija iskanja in reševanja pogrešanih s porušenega mostu v Baltimoru spremenila v operacijo iskanja in povrnitve, kar pomeni, da so šesterico pogrešanih po trku tovorne ladje v nosilni steber Mostu Francisa Scotta Keyja razglasili za pokojne.

Iskanje trupel pogrešanih se je čez noč prekinilo in se bo nadaljevalo danes, ko se bodo potapljači vrnili na delo, poroča ameriška televizija ABC.

Tovorna ladja Dali ladjarskega podjetja Maersk je v torek zgodaj zjutraj trčila v nosilni steber mostu čez reko Patapsco, potem ko je posadka izgubila nadzor nad krmilnim sistemom zaradi izpada elektrike. Posadka je pristaniške oblasti nemudoma obvestila o izgubi nadzora in promet čez avtocestni most so kmalu zatem ustavili, zaradi česar je število žrtev manjše, kot bi bilo sicer.

Prizor, ki ga je posnel dron. FOTO: NTSB/Handout via Reuters

Reševalci so kmalu po nesreči iz vode potegnili dva preživela, čez dan pa so iskali še šest pogrešanih, ki so v času nesreče izvajali vzdrževalna dela sredi mostu in se niso mogli pravočasno umakniti na varno.

Izvršni direktor ameriškega združenja ladijskih pilotov Clay Diamond je sporočil, da je pilot poskušal vsaj upočasniti ladjo, preden je trčila v steber. Ladjo sta iz pristanišča Baltimore peljala dva lokalna pilota, ki poznata okoliške vode.

Diamond je dejal, da je ladja izgubila elektriko in pogon že nekaj minut po izplutju iz pristanišča. Pilot je nemudoma ukazal spustiti sidro, vendar je bilo prepozno. Ladja je menda potem na kratko dobila nazaj elektriko, vendar je ni dobil pogonski sistem.

V okolici dogodka se je zbralo veliko opazovalcev. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek zagotovil, da bodo most popravili z zveznim denarjem, vendar pa bodo posredne posledice po ocenah strokovnjakov velike. Baltimore je eno največjih pristanišč v ZDA, in kot je poudaril tudi Biden, največje glede pretovarjanja avtomobilov.

Zaprtje pristanišča in motnje v času obnove mostu bodo povečale stroške ladijskih prevozov, ki so že tako višji zaradi posledic napadov jemenskih hutijevcev na ladje v Rdečem morju. Gospodarski analitiki pričakujejo tudi motnje v dobavnih verigah, kar lahko spet vpliva na povečanje inflacije.

Posredne posledice bodo po oceni strokovnjakov velike, je dejal Joe Biden. FOTO: National Transportation Safety Board/Youtube/AFP

Most Francisa Scotta Keyja je vsak dan prečkalo 3600 tovornjakov, navaja ABC, vse te tovornjake pa bodo morali zdaj preusmeriti na druge ceste, kar bo povečalo zamude in stroške prevozov. »To ni navaden most. Gre za eno od katedral ameriške infrastrukture,« je v torek novinarjem v Baltimoru povedal ameriški minister za transport Pete Buttigieg, ki je opozoril, da obnova ne bo niti preprosta niti hitra.