Sestra Rusije mora postati desna roka ZDA na Balkanu

Srbski poslovnež in medijski tajkun Bogoljub Karić, ki je leta 1994 ustanovil eno od dveh tedaj najbolj gledanih zasebnih televizijskih postaj BKTV in jo moral po izgubi licence leta 2006 ugasniti, bo še pred poletjem zagnal prenovljeno različico BKTV. Karić je za Delo napovedal, da bo to najsodobneje opremljena televizija daleč naokoli, z resnimi, podjetništvu in družini posvečenimi vsebinami. In da bo osvežitev v pretežno tabloidnem televizijskem etru.

Povprašali smo ga o njegovih stališčih in pogledu na svet, da bi ugotovili, ali bo to zgolj še ena v dolgi vrsti vladajočemu režimu naklonjenih televizij ali pa bo res kaj svežega in novega.