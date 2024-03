Sestradani otroci umirajo, Netajahu in Hamas pa igrata šahovsko partijo

V nadaljevanju preberite:

Ovir do dogovora o prekinitvi ognja je še nekaj. Izrael nikakor ne želi pristati na Hamasovo zahtevo po zagotovilu, da judovska država po izteku prekinitve ognja ne bo nadaljevala napadov na Gazo – glede na serijo izjav predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja, ki mu podaljševanje vojne podaljšuje politično preživetje, o tem, da je končni izraelski cilj popolno uničenje Hamasa in napovedi, da bo do kopenske ofenzive na Rafo na jugu enklave prišlo v vsakem primeru, si je nekaj takega kot kompromis zelo težko predstavljati.