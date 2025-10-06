Ukrajina izvedla enega največjih napadov na Rusijo od začetka vojne

V zadnjih 24 urah so se napetosti med Rusijo in Ukrajino znova stopnjevale z množičnimi napadi z brezpilotnimi letalniki ter incidenti na ključni infrastrukturi, poroča Reuters.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je ponoči sestrelilo 251 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, večino nad jugozahodnimi regijami.

Po njihovih podatkih je ruska zračna obramba sestrelila 40 dronov nad Krimom, 62 nad Črnim morjem, preostale pa na drugih območjih, med drugim med obmejnima regijama Kursk in Belgorod, poroča STA.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je to eden najbolj obsežnih ukrajinskih napadov na Rusijo od začetka ruske invazije na Ukrajino pred tremi leti in pol.

Ruske zračne obrambe so po navedbah moskovskega župana Sergeja Sobjanina v ponedeljek sestrelile dron, ki je letel proti prestolnici. Na območje, kamor so padli ostanki letalnika, so bile napotene nujne službe. O morebitni škodi ali žrtvah ni poročil.

Kot je na družbenih omrežjih sporočil guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov, je bila zaradi napadov z droni v regiji poškodovana energetska infrastruktura, v 24 naseljih pa okoli 5400 ostaja brez elektrike, še poroča STA.

V regiji Krasnodor je bila v napadu z droni zadeta rafinerija, pri čemer sta se po poročanju lokalnih oblasti poškodovala dva človeka.

Ukrajinski viri medtem poročajo, da je bil v napadu domnevno zadet naftni terminal v Feodoziji na Krimu, kjer je menda eksplodiral rezervoar za gorivo. Ruske oblasti teh navedb niso komentirale, Reuters informacij ni mogel preveriti.

V regiji Krasnodar na jugu Rusije so bili po navedbah lokalnih oblasti ponoči tarča dronov objekti naftne družbe Rosneft v Tuapseju. V enem od objektov, namenjenem varnostnemu osebju, je izbruhnil požar, ki so ga hitro pogasili. O poškodovanih ni poročil.

Ruske sile so v zadnjih 24 urah izvedle več kot 700 napadov v regiji Zaporožje, pri čemer je umrla ena oseba, enajst pa jih je bilo ranjenih, poroča STA. Napadi so potekali tudi drugod po Ukrajini. Ukrajinska zračna obramba je sporočila, da je ponoči sestrelila 83 od 116 dronov, dopoldne pa še dodatnih 83.

Napetosti dodatno zaostruje položaj v jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom. Guverner regije Zaporožje Ivan Fedorov je po poročanju STA sporočil, da so 17 naselij napadli z več kot 500 droni in nadnje izstrelili okrog 220 topniških izstrelkov.

Po poročanju ruske tiskovne agencije RIA objekta še vedno ni mogoče priklopiti na zunanji vir elektrike, potem ko je bila zunanja napajalna linija prekinjena. Upravljavci, ki jih je imenovala Moskva, trdijo, da elektrarna deluje na rezervnih generatorjih in da je položaj »pod nadzorom«.