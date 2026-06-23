Sestreljeni ameriški pilot nad Iranom uzrl »meduzo dronov«

Po tem, ko je iranska zračna obramba v začetku aprila sestrelila ameriško bojno letalo F-15, je danes CNN objavil poročilo o pričevanju rešenega ameriškega pilota. Ta naj bi, preden je bilo letalo sestreljeno, na nebu nad Iranom naletel na velikansko formacijo brezpilotnikov, ki so se premikali usklajeno, kot velikanska, smrtonosna, zračna meduza, so štirje dobro obveščeni viri potrdili za CNN.

»Več dronov je bilo med seboj povezanih in se je premikalo kot eden, manjši droni pa so bili pod večjimi, kakor noge,« je za CNN povedal eden od virov, seznanjenih s pilotovo izpovedbo. »Prave nezemeljske stvari,« je komentiral poročilo. Drug vir je za CNN videnje na nebu opisal kot »minsko polje dronov«.

Pilotova zgodba naj bi med vojaškimi uradniki v ZDA povzročila pravi vihar. Obveščevalci se menda še vedno ne strinjajo glede tega, kako razlagati opis pilota F-15 in ali je pilot lahko jasno opisal incident.

Mrežno povezovanje dronov, ki bi omogočilo takšno gibanje, sicer verjetno imata tudi Rusija in Kitajska. Mrežno omrežje bi teoretično lahko uporabili tudi za zagotavljanje internetne povezljivosti na oddaljenih območjih.

Čeprav ameriške obveščevalne agencije prej niso ocenile, da bi Iran imel specifično zmogljivost brezpilotnih letalnikov, ki jo je opisal pilot, obstaja vrsta poročil, ki kažejo, da je Iran prejemal pomoč pri razvoju svoje tehnologije brezpilotnih letalnikov od Kitajske in Rusije, so sporočili iz dveh virov, seznanjenih z zadevo. Po drugi strani pa drugi dvomijo o verodostojnosti pilota, ki naj bi ob sestrelitvi doživel pretres možganov.

V kakšni meri, če sploh, je domnevna formacija dronov pripomogla k sestrelitvi letala, ni znano. Kot zanimivost, to je bilo že drugič v tej vojni, da je bilo njegovo letalo sestreljeno. Pred tem naj bi njegovo letalo pomotoma sestrelila že kuvajtska zračna obramba.

Pilota so rešili nekaj ur po tem, ko se je katapultiral iz letala, medtem ko se je drugi član posadke več kot en dan skrival po iranskih gorah, preden so ga rešili. Ni jasno, ali je tudi on videl tudi formacijo dronov.

Iran je med večtedensko vojno, ki sta jo začela ZDA in Izrael s pridom uporabljal svoje brezpilotnike kot poceni, a učinkovito asimetrično orožje.