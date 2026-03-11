Sevanje, ki je zbudilo dvom in upanje na prihodnost

Ko sem bila pred štirinajstimi leti del skupine novinarjev, ki je obiskala zaradi potresa in cunamija najhuje prizadete dele Japonske, so nam na postaji, na kateri je pisalo Fukušima, dovolili le za kratek čas izstopiti iz hitrega vlaka. Petnajst minut smo lahko gledali v nekaj, kar je stalo v daljavi kot prikazen trikratne katastrofe. A pravzaprav nismo videli nič.

Nič razen zgoščenega časa, ki se je tam ustavil 11. marca 2011, ko je val, visok skoraj 15 metrov, porušil zaščitno ogrado okoli jedrske elektrarne Fukušima Daiči. Ob tem je poškodoval sistem za hlajenje, pa tudi generatorje, ki bi zagotovili elektriko v izrednih okoliščinah, in preplavil vse turbine ter poslopja z reaktorji. Na kratko povedano, cunami je povzročil raztapljanje pregretih reaktorjev, nato pa iztekanje radioaktivnih snovi, ki so na širokem območju okoli Fukušime zastrupile zemljo, zrak in vodo.