Sever Italije znova prizadelo hudo neurje

Nedeljsko neurje je sicer močno prizadelo predvsem Verono (na fotografiji), Vicenzo in Padovo. FOTO: Aron Jones/Reuters

Sever Italije je v ponedeljek zvečer prizadelo novo neurje. Še posebej hudo je bilo v Cortini d'Ampezzo, kjer so zaradi obilnih padavin vodotoki prestopili bregove. Poplavilo je več hiš, ceste in ulice so se spremenile v potoke. Neurje je v Cortini d'Ampezzo pustošilo že dan pred tem. Sprožil se je velik zemeljski plaz.Nedeljsko neurje je sicer močno prizadelo predvsem Verono, Vicenzo in Padovo. Obilne padavine, močan veter in toča so opustošili kmetijske površine in poplavili številna stanovanja. Kot je ocenil predsednik deželne uprave Benečije, je nastalo za več deset milijonov evrov škode, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.Na Verono in okolico je po ocenah župana»padla vodna bomba«. Podrlo se je okoli 500 dreves, ki so poškodovala številna vozila. V več avtomobilih so ostali ujeti potniki in so jih morali reševati gasilci.Podvozi in nižje ležeča območja v mestu so bila več ur pod vodo. Močno poškodovana je cesta, ki Verono povezuje z gričevnato pokrajino La Torricelle. Toča in veter s hitrostjo okoli 100 kilometrov na uro sta poškodovala tudi več industrijskih poslopij.Še posebej pa je oklestilo vinograde, zlasti v pokrajini Valpolicella-Weins. Z letošnjo trgatvijo na tem območju ne bo nič, še navaja APA.