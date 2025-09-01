  • Delo d.o.o.
    Svet

    Severina v družbi Nike Kovač (VIDEO): Govorim, čeprav to škoduje moji karieri

    Hrvaška pevka Severina je ob podpori kampanji My Voice, My Choice poudarila, da je pravico žensk do odločanja o svojem telesu treba braniti.
    Severina in Nika Kovač v Bruslju FOTO: Peter Žerjavič
    Galerija
    Severina in Nika Kovač v Bruslju FOTO: Peter Žerjavič
    P. Ž., Pi. K.
    1. 9. 2025 | 11:22
    1. 9. 2025 | 12:44
    6:05
    A+A-

    V okviru evropske državljanske pobude My Voice, My Choice so dosegli milijon potrjenih podpisov in danes so jih uradno predali evropski komisiji, ki bo morala obravnavati zahtevo, da dostop do varnega in dostopnega splava postane pravica na ravni Evropske unije.

    Pri uradni predaji podpisov so poleg ekipe Inštituta 8. marec prisotni tudi posamezniki, organizacije in skupine iz vse Evrope, ki so sodelovali v kampanji. V Bruselj je pripotovala tudi hrvaška pevka Severina, ena največjih podpornic pobude.

    »Čast mi je biti v družbi pametne in pogumne ženske, kot je Nika. Pobuda My Voice, My Choice je trenutno največja organizacija za ženske pravice na svetu. Sama sem sicer pevka, a pogosto tudi spregovorim – kljub opozorilom, da to ni dobro za mojo kariero. A pravico žensk do odločanja o svojem telesu je treba braniti,« je poudarila Severina.

    Pri tem je opozorila na primere iz Malte, Poljske in Hrvaške, kjer so pravice žensk še vedno močno omejene. Spomnila je na primer Mirele Čavajde, ki je sprožil val solidarnosti na Hrvaškem, ter dodala, da je v številnih državah zakonodaja sicer zapisana, a ostaja »mrtva črka na papirju«.

    Evropska komisija je v obvestilu o prejetju pobude za finančno podporo državam članicam za varno prekinitev nosečnosti opozorila na pravni položaj. Takšna podpora bi po razlagah Bruslja morala upoštevati omejitve iz pogodbe o delovanju EU. V njej je predvideno, da se pri vsaki dejavnosti Unije upošteva odgovornost držav članic za opredelitev njihove zdravstvene politike ter za organizacijo in zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvenega varstva. Dodali so še, da pobuda ne zadeva podelitve pravice do splava na ravni EU. Tako tudi odziv, ki bo sledil pobudi Inštituta 8. marec, ne bo spodkopaval zdravstvene oskrbe in etičnih  odločitev držav pri izvajanju svojih pristojnosti na področju zdravstva.

    »To ni prošnja, temveč zahteva, ki mora biti izpolnjena. Evropski parlament mora pokazati, ali bo na pravi strani zgodovine ali pa na napačni – kot aroganten nasilnik, ki bo na koncu izgubil. Unija ni zgrajena na tradiciji, ki jo zagovarjajo desničarske stranke, ampak na svobodi žensk. Država nima pravice nadzorovati ženskega telesa,« je dejala.

    »Položaj po Evropi je različen. Na Malti ženske gredo v zapor, če naredijo splav. Na Poljskem umirajo v bolnišnicah,« je zatrdila Nika Kovač. To je po njenih besedah tema, ki povezuje več kot 70 odstotkov ljudi, saj »ima splav po Evropi veliko podporo«.

    Med konkretnimi predlogi je tudi ta, da bi iz proračuna EU lahko financirali stroške splava, če ga ženske opravijo v drugi državi članici, ker doma tega ne morejo. Čez mesec dni bodo predstavniki Inštituta imeli prvo srečanje z evropsko komisarko za enakost Hadjo Lahbib. »Pričakujemo, da se bo Evropa postavila za to, da ženske ne umirajo, ker splav ni dostopen,« je dejala.

    Čez tri mesece naj bi predloge predstavili v evropskem parlamentu. Odločitev evropske komisije pričakujejo spomladi. Tudi če v Bruslju ne bodo upoštevali njihovih predlogov, bodo bitko nadaljevali.

    Po besedah Severine so na Hrvaškem pravice do splava »le črka na papirju«. Ocenila je, da bodo tudi Ursula von der Leyen in evropske poslanke državljanke drugega reda, če ne privolijo v predlog Inštituta 8. marec. Po njenih besedah je tradicija EU svobodna ženska, država pa nima pravice do njenega telesa. »V Bruselj nismo prišli nikogar prositi za kaj. To je zahteva, ki mora biti izpolnjena,« je dejala hrvaška pop zvezdnica.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Pobudo My Voice, My Choice, ki jo je podprlo že več kot milijon državljanov EU, zdaj čaka šestmesečno obdobje prepričevanja evropskih institucij, med drugim predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen in evropskih poslancev.

    »V ekipi je danes izjemno veselo. A sreča ob novici o milijonu uradnih podpisov ni samoumevna. Do cilja smo prišli z ogromno dela, truda in poguma. Ponovno se je pokazalo, da nam skupaj lahko uspe prav vse,« je ob potrditvi zbranega števila podpisov poudarila direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

    Nika Kovač. FOTO: Črt Piksi
    Nika Kovač. FOTO: Črt Piksi

    Kampanja, ki se je začela aprila lani v vseh državah članicah EU, je prerasla v eno največjih feminističnih gibanj v Evropi. Skupno je bilo zbranih več kot 1,2 milijona podpisov, od tega je najmanj milijon veljavnih. Čeprav preverjanje v nekaterih državah še poteka, je cilj dosežen.

    Po navedbah Inštituta 8. marec se boj za pravice žensk s tem ne končuje – naslednji cilj je, da varna in dostopna prekinitev nosečnosti postane pravica, zagotovljena na ravni EU.

    Pomembno je tudi, da se kampanja vodi iz Slovenije. Podprli so jo predsednica države Nataša Pirc Musar, premier Robert Golob in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. »Slovenija s tem kaže, da je v boju za boljši jutri mogoče ne le stopiti skupaj, temveč tudi zmagati,« so sporočili iz inštituta.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

