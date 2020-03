Severna Koreja izstrelila dva neidentificirana izstrelka

Preberite tudi:

Južnokorejska vojska je objavila, da je njena severna soseda včeraj opravila izstrelitev dveh zaenkrat neidentificiranih izstrelkov. Istrelitvi sledita objavi Pjongjanga, da se več ne čuti zavezanega moratoriju na preizkušanje jedrskega orožja in raket dolgega dometa, kar je sledilo zastoju v pogajanjih z ZDA.Kot poroča AFP, sta bila po podatkih vojske Južne Koreje oba izstrelka sprožena iz regije Wonsan proti vzhodu oziroma morju. »Vojska spremlja dodajanje in možnost dodatnih izstrelitev ter je v pripravljenosti,« je povedal tamkajšnji vojaški vrh.Severni Korejci so v drugi polovici lanskega leta izvedli serijo preizkusov orožja, nazadnje novembra. Sami so jih označevali za preizkušanje sistemov večkratne izstrelitve raket, v mednarodnem prostoru so jih označevali za testiranje balističnih raket. Realizirali so tudi statične preizkuse raketnega pogona, nazadnje decembra.Ob začetku leta jena zasedanju komunistične partije objavil, da se Severna Koreja več ne počuti zavezane moratoriju na preizkuse jedrskega ali medcelinskega raketnega orožja. Iz Pjongjanga so prišle tudi grožnje o skorajšnjem novem strateškem orožju. Napoved Kim Džong Una je prišla za tem, ko ZDA v predvidenem časovnem obdobju, do začetka leta, niso omilile sankcij zoper Severno Korejo. Pogovori med ZDA in Severno Korejo o severnokorejskem programu jedrskega orožja in ameriških gospodarskih sankcijah so zastali lani po propadlem februarskem vrhu med severnokorejskim voditeljem in ameriškim predsednikomv Hanoju.Kot dodaja AFP, ima Severna Koreja dolgo zgodovino izkazovanja vojaške sposobnosti z namenom pridobivanja koncesij. Ob tem sta se včerajšnji izstrelitvi zgodili v času, ko skuša severnokorejska oblast preprečiti izbruh okužbe s koronavirusom , ki bi lahko v slabo pripravljeni državi povzročila opustošenje.Doslej v državi niso potrdili niti enega primera okužbe z virusom, ki je na Kitajskem in po svetu povzročil že več kot 3000 smrti.