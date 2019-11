Severna Koreja izstrelila neidentificirana izstrelka

FOTO: Kim Hong Dži/Reuters

Severna Koreja je danes izstrelila neidentificirana izstrelka, so sporočili v Seulu. Poveljstvo južnokorejske vojske za zdaj ni objavilo drugih podrobnosti.To je bil najnovejši v seriji preizkusov orožja, ki jih je v zadnjem času izvedla severnokorejska vojska. Prejšnji mesec je po lastnih navedbah preizkusila dva supervelika večcevna raketometa.Po poročanju japonskih medijev sta bila projektila izstreljena s severnokorejske vzhodne obale, menda je šlo za balistični raketi, ki jih Severna Koreja v skladu z resolucijami varnostnega sveta ZN ne sme izstreljevati.Severna Koreja orožje preizkuša, medtem ko so pogajanja med Washingtonom in Pjongjangom o severnokorejskem jedrskem programu v slepi ulici. Ameriški predsedniknedavnim severnokorejskim izstrelitvam raket ni posvečal pretirane pozornosti in je vztrajal, da je zanj uspeh, da Severna Koreja spoštuje moratorij na jedrske poskuse in izstrelitve medcelinskih balističnih raket.