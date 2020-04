Severna Koreja, oaza brez okuženih

Kimovo dejanje iz obupa Preberite še

Tisti ježki

V državi s 25 milijoni prebivalcev menda le voditelju Kim Džong Unu ni treba nositi zaščitne maske. FOTO: AFP

Prikrivanje podatkov

Država je omejila gibanje, poslala v izolacijo več tisoč ljudi, neprodušno zaprla meje, vse prišleke pa poslala v obvezno enomesečno karanteno, razkužujejo tudi vse blago. FOTO: Kim Won Jin/ AFP

Na svetu tako rekoč ni države, ki se je ne bi dotaknil koronavirus – razen Severne Koreje . Oblasti v Pjongjangu vztrajno ponavljajo, da niso zaznale primera okužbe. Da bi preprečili vdor, so pred časom dodatno zatesnili meje države , ki je pravzaprav v karanteni že desetletja. A tudi če bi se virus prikradel v Severno Korejo, so zatrdili, da so nanj pripravljeni – s korenino repinca.Severnokorejski znanstveniki so po poročanju tamkajšnjega spletnega portala Sogvang (povzeli so ga na strani The Diplomat) že zdavnaj odkrili pripravek za zdravljenje koronavirusne bolezni. Gre za korenino repinca (Arctium lappa), ki ga sicer uporabljajo za blaženje kožnih težav, opeklin, želodčnih krčev in drugih tegob. »To je močno zdravilo, ki ustavi replikacijo virusa. Korenina ima 90-odstotno učinkovitost, zelo malo stranskih učinkov, okuženi pa v kratkem času ozdravijo,« so zapisali na portalu. V državi se menda vneto pripravljajo na množično proizvodnjo zdravila, s katerim so doslej premagovali druge infekcijske bolezni, kot so ošpice in gripa.Rastlina je pogosta tudi pri nas; to so tisti ježki, s katerimi so se otroci nekoč radi obmetavali ali so jih nagajivi mulci podtikali v lase dekletom, bili so tudi navdih za ježke v tekstilni in obutveni industriji.Ali si lahko tudi druge države kaj obetajo od te domnevno čudežne rastline, smo vprašali, ki je na fakulteti za farmacijo specializiran za zdravilne rastline. Pritrdil je, da mu ljudska medicina zlasti na vzhodu pripisuje različne zdravilne učinke. Ti ponavadi temeljijo na subjektivnih izkušnjah, ki niso raziskane, kar ne pomeni, da so neosnovane. Znanstvene raziskave za repinec niso potrdile učinkov, obstaja pa nekaj preliminarnih študij, ki preverjajo različne učinke, med njimi vpliv pri osteoporozi na kolenih ali na plazemske lipide pri starejših ženskah, vendar za zdaj niso prinesle oprijemljivejših rezultatov. Ne glede na to, ali ima repinec kakršnokoli vlogo pri zdravljenju koronavirusne bolezni, Samo Kreft meni, da bi morali rastline, ni nujno, da le zdravilne, enakovredno vključiti v testiranje zdravil.Tudi, vodja ljubljanskega botaničnega vrta, je opozoril, da večina zdravil izhaja iz rastlin, te imajo pomembno vlogo predvsem pri povečevanju odpornosti. Sodobni človek je za to že zaradi predelane ali drugače pridelane hrane prikrajšan: »Nekoč so se krave pasle na travnikih, zato je bilo mleko obogateno tudi z učinkovinami rastlin, zdaj pa jedo kvečjemu le silažo,« je ponazoril prvi botanik v državi. Zanesljivo pa je, je dejal, da bodo prej ali slej našli tudi zdravilo za koronavirusno bolezen.Severna Koreja je glede tega torej varna, bila je namreč med prvimi državami, ki so sprejele stroge ukrepe. Omejitev gibanja je uvedla ob prvih primerih na Kitajskem, poslala v izolacijo več tisoč ljudi, neprodušno zaprla meje, vse prišleke pa poslala v obvezno enomesečno karanteno, razkužujejo tudi vse blago. Predstavniki oblasti so pojasnili, da so vse to le previdnostni ukrepi. »Do zdaj ni bil okužen niti en prebivalec Severne Koreje,« je zatrdiliz štaba, ki so za vzpostavili za zajezitev epidemije.Vsi, ki zrejo proti Severni Koreji od zunaj, dvomijo o imunosti proti virusu, ki ni pustil nobene države nedotaknjene, zlasti ne sosednje Južne Koreje, kjer se je okužilo več kot deset tisoč ljudi. Da vendarle imajo primere okužbe, po eni strani dokazujejo poročila Rusije in človekoljubnih organizacij (Zdravniki brez meja, Unicef), da so Severni Koreji, ki je zaradi podhranjenega zdravstvenega sistema še posebej ranljiva, dostavili zaščitno opremo in pripomočke za testiranje. Eden od pričevalcev je tudi nekdanji severnokorejski zdravnik, ki je zbežal iz države leta 2012. »Slišal sem, da je v Severni Koreji umrlo veliko ljudi, vendar oblasti nočejo priznati, da je smrt povzročila koronavirusna bolezen,« je povedal za AFP.Medtem veliki voditelj, ki lahko menda edini brez zaščitne maske paradira po državi, v miru počne stvari, ki jih najraje – testira rakete