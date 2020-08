Severni nemško-ruski tok

Pogovori ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova z njegovim gostom, nemškim kolegom Heikom Maasom, so pokazali, da imata kljub nekaterim žgočim sporom Berlin in Moskva bolj sorodna stališča kakor Berlin in Washington. »Nemčija je posvarila Rusijo pred posledicami zaradi berlinskega umora Čečena«, je bil naslov prispevka, v katerem so na nemškem državnem novičarskem spletišču Deutsche Welle poročali o Maasovem torkovem obisku v Moskvi. Nekateri drugi zahodni mediji so poleg umora nekdanjega čečenskega upornika, ki naj bi ga lani v parku sredi nemške prestolnice organizirale ruske oblasti, izpostavili še en ...