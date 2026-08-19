V Pulju aretirali ukrajinskega potapljača, ki naj bi razstrelil severni tok

Danes so na Hrvaškem aretirali Ukrajinca, osumljenega sodelovanja pri bombnem napadu na plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo leta 2022. Nemško zvezno državno tožilstvo je navedlo, da so Volodimirja Žuravljova, usposobljenega potapljača z avtonomno dihalno napravo, aretirali v Pulju. Preiskovalci ga resno sumijo soodgovornosti za eksplozije, ki so poškodovale plinovoda.

Moškega so pridržali na podlagi evropskega naloga za prijetje, Nemčija pa zahteva njegovo izročitev. Hrvaška policija je aretacijo potrdila, vendar je sporočila, da identiteto pridržanega še preverja. »Istrska policija je danes zjutraj v turističnem objektu na območju Pulja aretirala eno osebo,« je policija navedla v pisnem odgovoru za francosko tiskovno agencijo AFP. Dodala je, da preverja, ali gre za osebo, za katero je Zvezno sodišče v Karlsruheju izdalo evropski nalog za prijetje.

Eksplozije nekaj mesecev po začetku vojne

Eksplozije v Baltskem morju so odjeknile septembra 2022, nekaj mesecev po začetku ruske invazije na Ukrajino. Poškodovale so tri od štirih cevi plinovodov Severni tok, ki sta bila pomemben energetski koridor med Rusijo in Nemčijo. Nemški preiskovalci po navedbah tožilstva sumijo, da je bila operacija povezana z ukrajinskimi strukturami. Motiv naj bi bil Rusiji dolgoročno zmanjšati prihodke od prodaje energentov, s katerimi je Moskva financirala vojno v Ukrajini.

Tožilci so še navedli, da naj bi Žuravljov tesno sodeloval s Serhijem Kuznjecovom, še enim ukrajinskim državljanom, ki so ga lani aretirali v Italiji in nato izročili Nemčiji. Oba naj bi bila del skupine, ki je za sabotažno operacijo v bližini danskega otoka Bornholm uporabila najeto jahto. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi člani skupine z nje v morje spustili potapljače in eksploziv.

Poljska je izročitev zavrnila

Žuravljova so zaradi istih očitkov pred tem že prijeli na Poljskem. Poljske oblasti so njegovo izročitev Nemčiji zavrnile in ga izpustile. Presodile so, da bi bilo mogoče morebitno ukrajinsko dejanje proti ruski energetski infrastrukturi obravnavati kot dejanje v okviru vojne in ne kot običajno kaznivo dejanje.

Primer je politično občutljiv tako za Nemčijo kot za Ukrajino. Berlin je eden najpomembnejših evropskih podpornikov Kijeva v vojni proti Rusiji, nemški vladni predstavniki pa ob vprašanjih o preiskavi poudarjajo neodvisnost pravosodja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je večkrat dejal, da njegova vlada ni vedela za morebiten načrt za razstrelitev plinovodov.