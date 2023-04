Severno morje bo največja elektrarna na svetu, napovedujejo evropski voditelji

V nadaljevanju preberite:

Voditelji devetih evropskih držav so med vrhom v belgijskem Ostendeju napovedali občutno povečanje proizvodnje obnovljive energije in predstavili načrte, s katerimi verjamejo, da lahko Severno morje postopoma spremenijo v »največjo elektrarno na svetu«. Poglabljanje tovrstnega sodelovanja države vidijo kot pomemben korak na poti do doseganja podnebnih ciljev in ključni pogoj za zmanjšanje evropske energetske odvisnosti.