Severno od Londona trčila vlaka, več ljudi naj bi bilo ranjenih

Po trčenju dveh potniških vlakov na območju Bedforda, približno 90 kilometrov severno od Londona, poteka obsežna intervencija. Več ljudi naj bi bilo poškodovanih, poročajo na BBC. Nesreča je povzročila tudi velike zamude v železniškem prometu na širšem območju.

»Bilo je kot velik pok, zatem pa so ljudje poleteli s sedežev,« je za BBC povedala potnica Shola Mene.

Fotografije na družbenih omrežjih prikazujejo dva vlaka družbe East Midlands Railway (EMR), poškodovana po trčenju, in potnike, ki stojijo ob progi. Glede na posnetke sta oba vlaka obstala na tirih.

Tudi družba EMR je javila, da po incidentu med londonsko železniško postajo St Pancras in Leicestrom posredujejo nujne službe. Podrobnosti niso sporočili.