Severno od Sydneyja nastal ogromen požar z združitvijo manjših

Požar divja na okoli 300.000 hektarih. FOTO: Stringer/Reuters

Zaradi dolgega sušnega obdobja se Avstralija že zadnje tri mesece bori s številnimi požari. FOTO: Stringer/Reuters

Severno od avstralske metropole Sydney se je več gozdnih požarov združilo v en sam ogromen požar, ki zdaj divja nenadzorovano. Pristojne službe so namreč danes opozorile, da požara ne morejo spraviti pod nadzor.Na območju narodnega parka se je menda združilo več kot osem požarov v tako imenovani megapožar, je pojasnil predstavnik gasilcev v zvezni državi Novi Južni WalesPožar divja na okoli 300.000 hektarih, na območju, ki je približno eno uro vožnje oddaljeno od Sydneyja. Ta je ponovno zavit v dim. Gasilci so zaradi vetra in sušnih razmer tako rekoč nemočni ter lahko le pomagajo pri evakuaciji in varovanju ogroženih nepremičnin.»Ne moremo ustaviti požarov, goreli bodo, dokler se ne bodo razmere umirile, in potem bomo videli, kaj lahko naredimo, da jih omejimo,« je dejal Rogers.Zaradi dolgega sušnega obdobja se Avstralija že zadnje tri mesece bori s številnimi požari. Od septembra so požari uničili več kot 600 domov, življenje pa je izgubilo šest ljudi . Letos se je sezona požarov začela več kot mesec prej kot običajno.Gozdni požari v državi sicer niso redkost, ampak so po oceni znanstvenikov letos razmere precej hujše, kar bi lahko pripisali podnebnim spremembam