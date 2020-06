FOTO:Severni Korejci razstrelili skupni urad za komunikacijo z Južno Korejo

Preberite tudi: V temi morečih sanj

Naj se pripravi na vrnitev na demilitarizirano območje, je vojski minuli konec tedna naročila Kim Yo Džong, sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. FOTO: Korea Summit Press Pool/Reuters

Razstrelili urad za komunikacijo

Napovedi Severne Koreje je že po nekaj urah sledila prva akcija. Severni Korejci so na svojem teritoriju razstrelili skupni urad obeh držav za komunikacijo, ki se nahaja v industrijski coni mejnega mesta Kaesong.



»Severna Koreja je ob 14.49 razstrelila urad za zveze v Kaesongu,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo južnokorejsko ministrstvo za združitev, ki je pristojno za odnose s Pjongjangom.



Urad so po pogajanjih med Kim Džong Unom in južnokorejskim predsednikom Moon Jae Inom odprli leta 2018, zaradi pandemije novega koronavirusa pa je bil od januarja prazen.



Uničenje urada je že minuli konec tedna napovedala Kim Yo Džong. Urad je označila za »neuporabnega«. Severna Koreja je pretekli teden prekinila vse komunikacijske povezave z južno sosedo.

Odprtje urada pred dvema letoma ob prisotnosti visokih predstavnikov obeh držav. FOTO: Korea Pool/ AFP

Skupni projekti propadli

FOTO: Korea Pool/ AFP

Severnokorejska vojska je danes sporočila, da bi lahko na demilitarizirano območje ob meji z Južno Korejo znova poslala svoje vojake. Le nekaj ur zatem je sledila razstrelitev skupnega urada obeh držav za komuniciranje v Kaesongu.Severnokorejska vojska preučuje načrt »vrnitve na območja, ki so bila demilitarizirana v skladu z dogovorom med Severom in Jugom, in vzpostavitve utrdbe na območju«, so sporočili po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA.Naj se pripravi na vrnitev, je vojski minuli konec tedna naročila, sestra severnokorejskega voditelja. »Mislim, da je skrajni čas, da zares prekinemo odnose z južnokorejskimi oblastmi,« je povedala.Južnokorejska agencija Yonhap je sicer že poročala, da bi se lahko napoved vrnitve vojske nanašala na območja okoli mesta Kaesong na zahodni meji in Mount Kumganga na vzhodni obali, od koder je Severna Koreja umaknila svojo vojsko, da bi državi izvajali skupne projekte. Ti so zdaj propadli.Odnosi med državama so se zaostrili zaradi letakov, kritičnih do severnokorejskih oblasti, ki jih iz Južne v Severno Korejo pošiljajo prebežniki. Pjongjang je od Seula zahteval, naj ukrepa proti tej propagandni kampanji. Severna Koreja je pretekli teden prekinila vse komunikacijske povezave z Južno Korejo.