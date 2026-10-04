Severnokorejski voditelj spremljal izstrelitev rakete z umetno inteligenco

Severnokorejski voditelj Kim Jong-Un je s svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo izstrelili v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco.

Raketo so izstrelili z območja okoli vzhodnega obalnega mesta Wonsan. Po navedbah južnokorejske vojske je opravila več kot 700 kilometrov dolgo pot, drugi podatki pa niso znani, povzema francoska tiskovna agencija AFP. »Z današnjo vajo izstrelitve so pripadniki enot za strateške rakete v celoti demonstrirali svojo strokovno usposobljenost in pripravljenost na protinapad,« je po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA po izstrelitvi povedal Kim.

»Nadaljevati moramo svoja odgovorna prizadevanja, da bi sovražnika stalno in ponovno prisilili k spoznanju o zanesljivosti in nevarnosti naših strateških ofenzivnih sredstev,« je dodal. Najnovejša raketa »je sposobna spreminjati svojo pot na nizki višini, vanjo pa je vgrajena tudi umetna inteligenca,« je pred tem v izjavi povedala sestra severnokorejskega voditelja Kim Yo-Jong. Izstrelitev je potrdila tudi ameriška vojska, medtem ko so v Tokiu sporočili, da je raketa padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone.

Severna Koreja redno izvaja poskuse z balističnimi raketami in drugimi oborožitvenimi sistemi, nazadnje je raketo izstrelila 20. septembra. Fotografije, ki jih je danes objavila KCNA, kažejo raketo, kako leti v nebo z oranžnimi plameni za seboj. Na drugi fotografiji je Kim, ki se smeji, ob njem pa sta njegova hči Ju-ae in žena Ri Sol-ju, ki veselo ploska. Kim Ju-ae, ki so jo prvič predstavili javnosti leta 2022, velja za najverjetnejšo naslednico severnokorejskega voditelja in prevzema vedno bolj vidno vlogo na večjih državnih in vojaških dogodkih. Pjongjang je poskus izvedel dan po tistem, ko je Kim Yo-jong zavrnila zahtevo Seula, naj se Severna Koreja opraviči zaradi severnokorejskih min na demilitariziranem območju med državama. V Seulu trdijo, da sta bila v eksploziji mine ta teden huje poškodovana južnokorejska vojaka.