Severnokorejski vojak prebegnil v Južno Korejo

Severnokorejski vojak je danes prečkal strogo varovano kopensko mejo in vstopil v Južno Korejo. Južnokorejske sile so pobeglega vojaka že pridržale, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»Naša vojska je pridržala severnokorejskega vojaka, ki je v nedeljo prečkal vojaško demarkacijsko črto,« je v izjavi sporočila južnokorejska vojska.

»Vojakovo poznavanje območja mu je verjetno pomagalo pri premikanju po močno miniranem terenu. (...) Najnovejši prehod meje ne bo dobro sprejet v Pjongjangu, saj bi lahko Južni Koreji posredoval informacije o premikih vojske in operacijah na obmejnem območju,« je za AFP povedal korejski analitik Hong Min.

Korejski polotok ločuje demilitarizirano območje, skozi katerega poteka demarkacijska črta. Številni Severnokorejci vsako leto zapuščajo svojo obubožano in avtoritarno državo v iskanju boljšega življenja. Večina se jih sicer sprva zateče na Kitajsko, nato pa pot nadaljujejo do Južne Koreje.