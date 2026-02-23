Newyorčani ujeti v snežnem neurju s sunki vetra do 100 kilometrov na uro

Več deset milijonov Američanov je ujetih v snežnem neurju, ki je zajelo severovzhod ZDA od zvezne države Maine pa do Virginie, poročajo ameriški mediji. Na nekaterih območjih pričakujejo tudi do 60 centimetrov snega, v Filadelfiji, New Yorku in Bostonu okoli 30 centimetrov.

Več zveznih držav je razglasilo izredno staje, med drugimi Rhode Island, Massachusetts, Delaware, New York in New Jersey, in tako mobiliziralo vse razpoložljive vire za pripravo na snežno neurje.

Centralni tlak nevihte se je po zadnjih navedbah CNN spustil na okoli 972 milibarov. Nevihta se je okrepila izredno hitro, saj se je njen centralni tlak v zadnjih 24 urah znižal za vsaj 24 milibarov. Veter ponekod piha s hitrostjo tudi do 100 kilometrov na uro.

Plaz prometnih nesreč in podrtih dreves

Newyorški župan Zohran Mamdani je naročil zaprtje celotnega mestnega prometnega omrežja, razen za nujna potovanja. Iz New Yorka poročajo o številnih prometnih nesrečah in podrtih drevesih. Prevrnil se je tudi snežni plug. Na Broadwayu so danes odpovedane gledališke predstave. Tudi šole, mestne knjižnice in druge ustanove bodo zaprte.

Ponekod je v nekaj urah zapadlo več deset centimetrov snega. FOTO: Spencer Platt/AFP

Hkrati so newyorške oblasti opozorile na sprejemne centre v mestnih okrožjih, kjer lahko ljudje poiščejo zatočišče in se ogrejejo. Med snežnim neurjem, ki je New York zajelo januarja, je na ulicah mesta umrlo 19 ljudi.

V številnih mestih v New Yorku in New Jerseyju pa je bilo okoli devete ure po našem času več kot 35 centimetrov snega. V New Jerseyju je trenutno brez elektrike več kot 20.000 ljudi. Po podatkih spletne strani PowerOutage.us je brez elektrike še več tisoč ljudi v Virginiji, Delawaru in Marylandu.

V New Jerseyju so nazadnje izdali opozorilo za snežno neurje za celotno zvezno državo leta 1996. Tudi takrat so morali zapreti ves promet, zaradi obilne količine snežnih padavin pa se je življenje vrnilo v ustaljene tire šele nekaj tednov po neurju, poroča CNN.

Nebo nad New Yorkom so skoraj povsem zastrle težke snežinke. FOTO: Spencer Platt/AFP

V Pensilvaniji je guverner Josh Shapiro prebivalcem svetoval, naj se izogibajo nepotrebnim potovanjem. Čeprav v prestolnici Washington ni pričakovati tako hudega neurja kot v New Yorku, bodo tudi v tem mestu danes zaprte šole.