  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Newyorčani ujeti v snežnem neurju s sunki vetra do 100 kilometrov na uro

    Newyorški župan Zohran Mamdani je naročil zaprtje celotnega mestnega prometnega omrežja, razen za nujna potovanja.
    Sneg se kopiči na Times Squaru. FOTO: Charly Triballeau/AFP
    Galerija
    Sneg se kopiči na Times Squaru. FOTO: Charly Triballeau/AFP
    Ma. J.
    23. 2. 2026 | 10:13
    23. 2. 2026 | 10:26
    2:58
    A+A-

    Več deset milijonov Američanov je ujetih v snežnem neurju, ki je zajelo severovzhod ZDA od zvezne države Maine pa do Virginie, poročajo ameriški mediji. Na nekaterih območjih pričakujejo tudi do 60 centimetrov snega, v Filadelfiji, New Yorku in Bostonu okoli 30 centimetrov.

    image_alt
    New York trepeta pred hudo uro: župan Mamdani: Česa takšnega še ni bilo

    Več zveznih držav je razglasilo izredno staje, med drugimi Rhode Island, Massachusetts, Delaware, New York in New Jersey, in tako mobiliziralo vse razpoložljive vire za pripravo na snežno neurje.

    Centralni tlak nevihte se je po zadnjih navedbah CNN spustil na okoli 972 milibarov. Nevihta se je okrepila izredno hitro, saj se je njen centralni tlak v zadnjih 24 urah znižal za vsaj 24 milibarov. Veter ponekod piha s hitrostjo tudi do 100 kilometrov na uro.

    Plaz prometnih nesreč in podrtih dreves

    Newyorški župan Zohran Mamdani je naročil zaprtje celotnega mestnega prometnega omrežja, razen za nujna potovanja. Iz New Yorka poročajo o številnih prometnih nesrečah in podrtih drevesih. Prevrnil se je tudi snežni plug. Na Broadwayu so danes odpovedane gledališke predstave. Tudi šole, mestne knjižnice in druge ustanove bodo zaprte.

    Ponekod je v nekaj urah zapadlo več deset centimetrov snega. FOTO: Spencer Platt/AFP
    Ponekod je v nekaj urah zapadlo več deset centimetrov snega. FOTO: Spencer Platt/AFP

    Hkrati so newyorške oblasti opozorile na sprejemne centre v mestnih okrožjih, kjer lahko ljudje poiščejo zatočišče in se ogrejejo. Med snežnim neurjem, ki je New York zajelo januarja, je na ulicah mesta umrlo 19 ljudi.

    image_alt
    Nesreča v Tamarju: s sankami trčila v 72-letno pohodnico in se odpeljala naprej

    V številnih mestih v New Yorku in New Jerseyju pa je bilo okoli devete ure po našem času več kot 35 centimetrov snega. V New Jerseyju je trenutno brez elektrike več kot 20.000 ljudi. Po podatkih spletne strani PowerOutage.us je brez elektrike še več tisoč ljudi v Virginiji, Delawaru in Marylandu.

    V New Jerseyju so nazadnje izdali opozorilo za snežno neurje za celotno zvezno državo leta 1996. Tudi takrat so morali zapreti ves promet, zaradi obilne količine snežnih padavin pa se je življenje vrnilo v ustaljene tire šele nekaj tednov po neurju, poroča CNN.

    Nebo nad New Yorkom so skoraj povsem zastrle težke snežinke. FOTO: Spencer Platt/AFP
    Nebo nad New Yorkom so skoraj povsem zastrle težke snežinke. FOTO: Spencer Platt/AFP

    V Pensilvaniji je guverner Josh Shapiro prebivalcem svetoval, naj se izogibajo nepotrebnim potovanjem. Čeprav v prestolnici Washington ni pričakovati tako hudega neurja kot v New Yorku, bodo tudi v tem mestu danes zaprte šole.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    ZDA

    Padec števila turistov v ZDA: Trumpova politika jih žene drugam

    Posebej opazen je padec obiskovalcev iz Kanade, ki pozimi tradicionalno množično romajo na Florido.
    20. 2. 2026 | 19:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po smrt El Mencha

    Val nasilja v Mehiki: goreča vozila, zaprte šole in letališča, ujeti turisti

    Da bi se maščevali za smrt narkobarona El Mencha, njegovi privrženci požigajo trgovine in zapirajo ceste v okoli desetih zveznih državah.
    23. 2. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump na Grenlandijo pošilja bolniško ladjo, danski minister: Ne potrebujemo je

    Trump je obljubil pomoč z mobilno bolnišnico. Danski obrambni minister je dejal, da ni seznanjen z morebitnim prihodom ameriške bolniške ladje.
    22. 2. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Najbolje plačani olimpijci

    Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

    Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
    Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Olimpijski prvaki ob omembi klica Donalda Trumpa planili v smeh, nato pa ...

    Ameriški hokejski selektor Mike Sullivan je nadvse slikovito opisal zmagovito moštvo: Obstajajo pivci viskija in pivci mleka ...
    Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napoved snežnega viharja

    New York trepeta pred hudo uro: župan Mamdani: Česa takšnega še ni bilo

    Sneg bi lahko med nevihto naletaval s hitrostjo pet do sedem centimetrov na uro, pri čemer bo na poti nevihte na vzhodu ZDA skoraj 54 milijonov ljudi.
    22. 2. 2026 | 20:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDANew Yorksnežno neurjeizredno stanjesneg

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Izredno vremensko stanje

    Newyorčani ujeti v snežnem neurju s sunki vetra do 100 kilometrov na uro

    Newyorški župan Zohran Mamdani je naročil zaprtje celotnega mestnega prometnega omrežja, razen za nujna potovanja.
    23. 2. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Huda poškodba

    Nesreča v Tamarju: s sankami trčila v 72-letno pohodnico in se odpeljala naprej

    Reševalci gorske reševalne službe Rateče so huje poškodovani ženski na kraju nesreče dali prvo pomoč in jo transportirali do Planice. Sankača še iščejo.
    23. 2. 2026 | 09:40
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    3000 točk naskoka

    Alcaraz po zmagi v Dohi dominira lestvico ATP, Sabalenka pa WTA

    Med Slovenci ni prišlo do večjih sprememb. Najboljše uvrščeni tenisač je Bor Artnak na 473. mestu, najboljša tenisačica je na 93. mestu Kaja Juvan.
    23. 2. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po snežni ujmi v Mariboru

    Brez elektrike še manj kot sto odjemalcev v Halozah

    Z odstranjevanjem posledic snegoloma konec tedna so imeli poleg Elektra Maribor precej dela tudi gasilci, cestne in komunalne službe ter civilna zaščita.
    23. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po smrt El Mencha

    Val nasilja v Mehiki: goreča vozila, zaprte šole in letališča, ujeti turisti

    Da bi se maščevali za smrt narkobarona El Mencha, njegovi privrženci požigajo trgovine in zapirajo ceste v okoli desetih zveznih državah.
    23. 2. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    3000 točk naskoka

    Alcaraz po zmagi v Dohi dominira lestvico ATP, Sabalenka pa WTA

    Med Slovenci ni prišlo do večjih sprememb. Najboljše uvrščeni tenisač je Bor Artnak na 473. mestu, najboljša tenisačica je na 93. mestu Kaja Juvan.
    23. 2. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po snežni ujmi v Mariboru

    Brez elektrike še manj kot sto odjemalcev v Halozah

    Z odstranjevanjem posledic snegoloma konec tedna so imeli poleg Elektra Maribor precej dela tudi gasilci, cestne in komunalne službe ter civilna zaščita.
    23. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po smrt El Mencha

    Val nasilja v Mehiki: goreča vozila, zaprte šole in letališča, ujeti turisti

    Da bi se maščevali za smrt narkobarona El Mencha, njegovi privrženci požigajo trgovine in zapirajo ceste v okoli desetih zveznih državah.
    23. 2. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Očarala vas bo njena blazinasta oblika in vrtljiva luneta

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo