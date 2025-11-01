  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Ob prvi obletnici tragedije v Novem Sadu danes velik spominski shod

    Na čelu shoda bodo tako kot na skoraj leto trajajočih protivladnih protestih študenti.
    FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters
    Galerija
    FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters
    STA
    1. 11. 2025 | 08:30
    1. 11. 2025 | 08:30
    3:06
    A+A-

    V Srbiji bodo danes z velikim spominskih shodom v Novem Sadu obeležili eno leto od padca nadstreška na tamkajšnji železniški postaji, ki je zahteval 16 življenj. Na čelu shoda bodo tako kot na skoraj leto trajajočih protivladnih protestih študenti. Ti tokrat ne bodo postavljali zahtev, saj je dogodek namenjen počastitvi spomina na žrtve.

    PREBERITE ŠE -> Novi Sad množično sprejel protestnike iz cele Srbije

    Na 16 lokacijah v Novem Sadu se bodo v spomin na 16 umrlih ljudje po napovedih začeli zbirati ob 10. uri. Uradni del shoda pa se bo začel pred železniško postajo ob 11.52, uri, ko se je 1. novembra lani zrušil nadstrešek.

    Shod bo po napovedih študentov posvečen žrtvam in njihovim družinam, brez političnih in drugih študentskih zahtev.  FOTO: Voranc Vogel
    Shod bo po napovedih študentov posvečen žrtvam in njihovim družinam, brez političnih in drugih študentskih zahtev.  FOTO: Voranc Vogel

    Udeleženci shoda se bodo najprej s 16 minutami molka poklonili žrtvam nesreče, nato pa bo sledil poseben program, ki bo vključeval govore študentov. Shod se bo končal predvidoma ob 20. uri.

    V Novi Sad je peš prispelo na tisoče študentov iz drugih srbskih mest. Iz Novega Pazarja so na pot krenili že 16. oktobra pod geslom 16 dni za 16 žrtev. V torek so prispeli v prestolnico, od tam pa so se skupaj z beograjskimi študenti odpravili proti Novemu Sadu.

    Shod bo po napovedih študentov posvečen žrtvam in njihovim družinam, brez političnih in drugih študentskih zahtev.  FOTO: Voranc Vogel
    Shod bo po napovedih študentov posvečen žrtvam in njihovim družinam, brez političnih in drugih študentskih zahtev.  FOTO: Voranc Vogel

    Shod bo po napovedih študentov posvečen žrtvam in njihovim družinam, brez političnih in drugih študentskih zahtev. Kot so poudarili za srbske medije, si želijo, da bi potekal v tišini, državljane pa so ob tem pozvali, naj ne uporabljajo piščalk in trobil.

    K mirnim protestom je v petek v skupni izjavi pozvala delegacija EU v Srbiji skupaj z veleposlaništvi več držav. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je v četrtek zvečer protestnike pozval k mirnemu shodu, saj pot nasilja ni prava. »Pravici mora biti zadoščeno, vendar ne tisti izmišljeni na ulici. Tisti, ki so odgovorni za padec nadstreška, bodo odgovarjali pred ustreznimi institucijami,« je v nagovoru povedal Vučić.

    FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters
    FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

    Novosadska tragedija je sprožila študentske proteste in zasedbe univerz po državi, ki trajajo že skoraj eno leto. Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so protesti prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Študenti od spomladi zahtevajo tudi predčasne volitve.

    Za tragedijo doslej še nihče ni kazensko odgovarjal, oblasti s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu pa namesto krivcev za nesrečo preganjajo protestnike, medtem ko proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države.

