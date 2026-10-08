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    Svet

    Si je Giorgia Meloni z volilno reformo naredila medvedjo uslugo?

    Italijanski parlament je sprejel volilno zakonodajo, po kateri bi zmagovalni stranki ali koaliciji pripadel večinski bonus, če bi dobila 42 odstotkov glasov.
    Giorgia Meloni bi lahko nova volilna pravila poskušala izkoristiti s predčasnimi volitvami že spomladi 2027 namesto proti koncu leta. FOTO: Antonio Bronic/Reuters
    Galerija
    Giorgia Meloni bi lahko nova volilna pravila poskušala izkoristiti s predčasnimi volitvami že spomladi 2027 namesto proti koncu leta. FOTO: Antonio Bronic/Reuters
    Gašper Završnik
    8. 10. 2026 | 15:35
    8. 10. 2026 | 17:30
    8:36
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    Italijanski premierki Giorgii Meloni je danes uspelo spraviti skozi poslansko zbornico novo volilno zakonodajo, enega od glavnih projektov vlade, ki po njenih besedah prinaša večjo stabilnost. Že pred tem je prestala glasovanje v senatu. V opoziciji so bili kritični, da si je premierka s spremembo volilnih pravil poskušala povečati možnosti za obstoj na oblasti. Toda to bi se ji lahko maščevalo. Na skrajni desnici je namreč dobila izzivalca, upokojenega generala Roberta Vannaccija, ki s stranko Nacionalna prihodnost prevzema glasove vladni koaliciji.

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    Janez Janša danes pri premierki, ki se Slovenije izogiba

    Spreminjanje načina, na katerega volivci izbirajo predstavnike na nacionalni ravni, v Italiji ni novost. Od devetdesetih let so z najnovejšo sprejeli pet volilnih reform. Vse so dobile psevdolatinsko ime, izpeljano tudi iz priimkov njihovih snovalcev ali ciljev, ki naj bi jih spremljali. Novi zakon, ki bo nadomestil rosatellum, so v vladnih vrstah poimenovali stabilicum, opozicija pa mu pravi melonellum, s čimer namiguje, da je ukrojen po meri premierke.

    Giorgia Meloni je hotela z reformo preprečiti, da bi volitve ostale brez jasnega zmagovalca in odprle vrata pogajanjem o kompromisnih mandatarjih ali tehnični vladi. Večjo stabilnost naj bi zagotovil zajeten večinski bonus, s katerim bi stranki oziroma koaliciji, ki bi zmagala in dosegla najmanj 42 odstotkov glasov tako na volitvah v poslansko zbornico kot v senat, pripadlo dodatnih 70 sedežev v spodnjem in 35 v zgornjem domu. Če teh pogojev ne bi izpolnil nihče, bi bili poslanci in senatorji izvoljeni po proporcionalnem sistemu.

    Zakon je podprlo 227 poslancev, 164 jih je bilo proti. FOTO: Matteo Minnella/Reuters
    Zakon je podprlo 227 poslancev, 164 jih je bilo proti. FOTO: Matteo Minnella/Reuters

    S stabilicumom poskuša premierka utrditi politično zapuščino, je za Delo pojasnil profesor politologije na Univerzi v Surreyju Daniele Albertazzi. Po marčevski referendumski zavrnitvi pravosodne reforme se namreč njena vlada ne more pohvaliti z večjimi reformnimi dosežki. Z novimi volilnimi pravili bi lahko pokazala volivcem, da je poleg vodenja najdlje trajajoče vlade v zgodovini italijanske republike izboljšala tudi možnosti za trdnejše parlamentarne večine v prihodnje. »Gre za ustvarjanje podobe stabilnosti in resnosti,« je ocenil sogovornik.

    Kako velik je bil politični vložek za premierko, je pokazalo sprejemanje zakona. Vlada je odločanje o prvih treh členih vezala na zaupnico, pred današnjim končnim tajnim glasovanjem pa se je bala upora poslancev v lastnih vrstah, ki so julija pomagali zavrniti dopolnilo o preferenčnih glasovih. Giorgia Meloni je ob morebitni zavrnitvi zakona nakazala možnost predčasnih volitev. Zaradi teh bi lahko poslanci, prvič izvoljeni leta 2022, ostali brez zadostne dolžine mandata za pridobitev pravice do parlamentarne pokojnine, ki bi jo sicer dosegli aprila prihodnje leto.

    Preizkušnja za opozicijo

    Krepitev politične stabilnosti je le del politične računice Giorgie Meloni. Opozicija v novih pravilih vidi poskus spreminjanja pravil v korist vladajoče koalicije. Zakonodaja med drugim odpravlja enomandatna volilna okrožja, v katerih je zmagal kandidat z največ glasovi in v katerih je bila doslej izvoljena približno tretjina parlamentarcev. Ta del sistema je po Albertazzijevih besedah tradicionalno koristil levim strankam. Namesto dosedanjega mešanega sistema uvaja proporcionalni sistem, s katerim naj bi imela desna sredina boljše možnosti za zmago.

    Poleg tega spodbuja zavezništva in predvideva, da vsaka koalicija že pred volitvami določi kandidata za vodenje vlade. »Za desnico to trenutno ni težava. Ni dvoma, da je njihova kandidatka za predsednico vlade Giorgia Meloni. Za levico je to velik problem. Ne le da kandidata še ni izbrala, tudi o tem, kako ga bo izbrala, se še ni dogovorila,« je pojasnil Albertazzi. Za primat v širokem levosredinskem zavezništvu, tako imenovanem campu largo, se potegujeta predvsem sekretarka Demokratske stranke Elly Schlein in prvi mož populističnega Gibanja 5 zvezd Giuseppe Conte.

    Vodja skrajno desne stranke Nacionalna prihodnost Roberto Vannacci. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Vodja skrajno desne stranke Nacionalna prihodnost Roberto Vannacci. FOTO: Remo Casilli/Reuters

    Cena zavezništva z Vannaccijem

    Pa vendar ni zagotovila, da se bo preračunljivost vladajoči koaliciji na koncu izplačala. Njene načrte postavlja pod vprašaj vzpon upokojenega generala in evropskega poslanca Roberta Vannaccija, ki so ga pri Evropskem svetu za zunanje odnose (ECFR) označili za »trojanskega konja ruskega vpliva v Italiji«. Nekdanji vojaški ataše v Moskvi in glasni zagovornik remigracije s stranko Nacionalna prihodnost prevzema glasove premierki in njenim koalicijskim partnerjem, zato bi ti brez njegove vključitve v predvolilno zavezništvo težko dobili 42 odstotkov glasov, kolikor jih potrebujejo za pridobitev večinskega bonusa. Toda premierka takšnemu zavezništvu ni naklonjena.

    »To je tvegana stava, vendar Giorgia Meloni pred letom tega ni vedela. Vannaccija lahko izključi iz koalicije in mislim, da si bo za to močno prizadevala. Toda čez dva, tri ali štiri mesece bo morda prišel trenutek, ko ji bodo sodelavci rekli: brez dogovora z njim ne moremo zmagati,« je razmišljal Albertazzi.

    Povezovanje z Vannaccijem bi bilo po njegovi oceni velik politični poraz za premierko, saj bi izničilo njena štiriletna prizadevanja za oblikovanje podobe zmerne voditeljice. »Vannacci ne more vstopiti v koalicijo in mehčati svojih stališč. Njegova stranka dobiva glasove prav zato, ker drugim strankam na desnici očita, da niso dovolj ideološko čiste, da preveč popuščajo in so preveč zmerne,« je pojasnil Albertazzi.

    Stabilnost na račun zastopanosti

    Pomisleki o reformi segajo dlje od vprašanja, komu bo koristila na prihodnjih volitvah. Politolog Matteo Giardiello z Univerze Unitelma Sapienza v Rimu jo je za Delo označil za »pravi napad na demokracijo«. Po njegovi oceni velik večinski bonus in siljenje strank v koalicije spodkopavata večstrankarsko naravo italijanskega političnega sistema ter zastopanost različnih političnih sil v parlamentu. Opozarja tudi na nevarnost pretirane koncentracije oblasti, ki bi porušila ustavna ravnovesja.

    Nekateri poslanci opozicijskih strank so po razglasitvi izida današnjega glasovanja vzdignili plakate, na katerih so zakon označili za prevaro. FOTO: Tiziana Fabi/Afp
    Nekateri poslanci opozicijskih strank so po razglasitvi izida današnjega glasovanja vzdignili plakate, na katerih so zakon označili za prevaro. FOTO: Tiziana Fabi/Afp

    Albertazzi je skeptičen tudi do zamisli, da je politično stabilnost mogoče zagotoviti z volilno zakonodajo. Kritike vzbuja še zastopanost žensk, saj za nosilce kandidatnih list, ki imajo največ možnosti za izvolitev, ne bo več veljala dosedanja spolna kvota. Obvezna predvolilna določitev kandidata za premierja pa bi po opozorilih kritikov lahko zožila politični manevrski prostor predsednika republike pri sestavljanju vlade, čeprav njegova ustavna pristojnost imenovanja predsednika vlade ostaja nespremenjena.

    Med določbami, ki bi lahko bile predmet ustavnosodne presoje, je tudi zaostritev pogojev za nastop novih strank brez parlamentarnega zastopstva. Namesto dosedanjih 1500 bodo morale zbrati 6000 podpisov na volilno okrožje, kar pomeni 450.000 podpisov po vsej državi. Elektronsko zbiranje ne bo dovoljeno. 

    Zakon prav tako ne prinaša določila o olajšanem zastopstvu slovenske manjšine v parlamentu, čeprav sprejetje takšnih ukrepov predvideva zaščitni zakon iz leta 2001. Da vprašanje tudi ob tokratni reformi ni bilo rešeno, je v ponedeljek pred srečanjem z Giorgio Meloni obžaloval tudi predsednik vlade Janez Janša.

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     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

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    Giorgia MeloniItalijavolitvevolilni sistemskrajna desnicaRoberto VannacciDaniele AlbertazziElly SchleinGiuseppe ConteNacionalna prihodnostSOS4Democracy

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    Promo Slovenske novice 6. 10. 2026 | 12:15
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    Magazin  |  Zanimivosti
    BOLNIŠKE

    Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

    Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
    Promo Delo 7. 10. 2026 | 11:40
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovensko podjetje gradi nov center

    Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

    Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
    8. 10. 2026 | 14:23
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    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

    Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
    5. 10. 2026 | 09:55
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    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    Zakaj v nekem trenutku cene poskočijo v nebo?

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Proizvajalci električne energije bi s pravo strategijo ustvarili več vrednosti

    Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
    Promo Delo 5. 10. 2026 | 15:04
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    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJE

    Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

    Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
    5. 10. 2026 | 14:49
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