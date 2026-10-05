Sibirija: za pljučno kugo menda umrla 28-letnica, 200 ljudi je v karanteni

V Sibiriji je domnevno zaradi pljučne kuge umrla zaposlena v laboratoriju v Irkutsku, so v petek sporočile regionalne oblasti. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik, poročajo tuje tiskovne agencije. Ruske oblasti navedbe o kugi zanikajo in trdijo, da je umrla za »pljučnico neznanega izvora«.

Ženska je v bolnišnici v mestu Šelehovo umrla prejšnji teden. Po poročanju regionalnih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, se je 28-letnica, ki je delala za inštitut za boj proti kugi v Irkutsku, morda okužila s pljučno kugo, ko se ji je konec septembra med delom po nesreči razbila epruveta.

menda ni novih okužb

Ruske oblasti navedb o pljučni kugi niso potrdile. Oblasti v regiji Irkutsk so odredile karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je 28-letnica morda prišla v stik. Neodvisni ruski medij Ljudi Bajkala je na Telegramu sporočil, da so v Irkutsku odredili karanteno za dve splošni bolnišnici ter eno pediatrično kliniko, zaposleni na inštitutu pa so v karanteni na svojem delovnem mestu. Navaja še, da menda niso obravnavali nobene nove okužbe.

Ruska zvezna služba za varstvo pravic potrošnikov Rospotrebnadzor je medtem sporočila, da so pri zaposleni na inštitutu za boj proti kugi v Irkutsku diagnosticirali »pljučnico neznanega izvora« in da so zaradi njene bolezni odredili posebne ukrepe.

V laboratoriju inštituta ni bilo nesreče

Navedli so še, da »v vzorcih, odvzetih pri pacientki, niso našli mikroorganizmov, povezanih z njenim poklicem«, poročanje ruske tiskovne agencije Interfax danes povzema nemška DPA. Po navedbah Rospotrebnadzora je preiskava pokazala, da v laboratoriju inštituta ni bilo nesreče. Služba za varstvo pravic potrošnikov še poudarja, da je higiensko-zdravstveno stanje v regiji Irkutsk, zlasti v mestih Irkutsk in Šelehov, stabilno.

Novice o sumu kuge v Rusiji in s tem povezanih karantenskih ukrepih spremljajo tudi v Beli hiši, poroča ameriški spletni portal Axios, ki se sklicuje na več virov.