Šibki žarki upanja posijali na poledenelo evropsko pot

V nadaljevanju preberite:

Če bo Bosna in Hercegovina marca končno dobila vabilo na pogajanja o vstopu v Evropsko unijo, bo to velika nagrada za državljane Bosne in Hercegovine. Sočasno bi bil začetek pridružitvenih pogajanj kazen za protievropske politike v tej državi, je dejal Denis­ Bećirović, član tričlanskega predsedstva Bosne in Hercegovine. Visoki obisk v Sarajevu je zasenčil diplomatski škandal v režiji hrvaškega premiera Andreja Plenkovića. Ta se namreč ni hotel srečati z vsemi tremi člani predsedstva BiH, ki mu trenutno predseduje Željko Komšić. Kot je znano, oblast na Hrvaškem Komšića ne priznava za legitimnega člana predsedstva BiH iz vrst hrvaškega naroda.