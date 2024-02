Šibkost in gniloba v osrčju Putinovega sistema

V nadaljevanju preberite:

Kot so poročali, je ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni še na valentinovo pisal ženi: »Med nama so mesta, letališke luči, snežne nevihte in na tisoče kilometrov, a te vsako sekundo čutim blizu in ljubim vedno bolj.« Le nekaj dni pozneje je po ruskih poročilih umrl še en politični nasprotnik predsednika Vladimirja Putina. Čeprav vzrok smrti še ni znan, je bila tragedija že njegov dolgoletni zapor z izgovorom korupcije.