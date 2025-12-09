Po silovitem potresu evakuirali več kot 90.000 ljudi

V ponedeljek zvečer je severno obalo Japonske prizadel potres z magnitudo 7,5, v katerem je bilo poškodovanih najmanj 30 ljudi. V eni izmed hiš je zaradi potresa zagorelo. Sprva je kazalo, da je bil potres še močnejši, po novih podatkih pa se je amplituda znižala. Po potresu so izdali opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicali, izmerili pa so valove v višini 70 centimetrov.

Hiša v kateri je zaradi potresa izbruhnil požar. FOTO: JIJI Press/AFP

Nekatere železniške dejavnosti so bile prekinjene, na tisoče domov je ostalo brez elektrike. Po poročanju tiskovne agencije Reuters so izdali ukaze za evakuacijo približno 90.000 prebivalcev.

Japonska premierka Sanae Takaiči je opozorila, da v prihodnjih dneh obstaja nevarnost močnejših potresov, ter pozvala prebivalce, naj ostanejo v visoki pripravljenosti, poroča BBC.

Delavci odstranjuje ruševine v nakupovalnem središču, ki ga je poškodoval potres. FOTO: JIJI Press/AFP

Država z visoko potresno nevarnostjo

Japonska, ki leži v območju ognjenega obroča vulkanov in oceanskih jarkov, je prizorišče približno 20 odstotkov vseh svetovnih potresov z magnitudo šest ali več.

Uničene pisarne zaradi potresa. FOTO: Kyodo/Reuters

Japonska komisija za preiskavo potresov je v začetku letošnjega leta sporočila, da obstaja 60- do 90-odstotna verjetnost, da se bo v prihodnjih 30 letih v Nankajski dolini zgodil megapotres, pri čemer najslabši možni scenariji kažejo, da bi povzročil milijardno škodo in potencialno zahteval več sto tisoč življenj.